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Липецкая вечЁрка: отмена бумажных квитанций за ЖКХ, пострадавшие от БПЛА и кража 300 кг арбузов
Общество
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49 минут назад
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Липецкая вечЁрка: отмена бумажных квитанций за ЖКХ, пострадавшие от БПЛА и кража 300 кг арбузов
Сегодня, 28 августа, стало известно об отмене бумажных квитанций за коммунальные услуги, состояние женщины, пострадавшей от атаки БПЛА, продолжает оставаться тяжелым, и полиция расследует кражу более 300 килограммов арбузов и дынь.
Если у гражданина есть подтверждённая учётная запись на «Госуслугах», платёжки по умолчанию будут приходить в личный кабинет, а уведомление о новой квитанции — на электронную почту или в виде пуш-уведомления в приложении. Также оплатить услуги ЖКХ можно будет и в приложениях банков..
Если у владельца квартиры нет подтвержденной учетной записи на Госуслугах и он не пользуется банковскими приложениями, есть возможность сохранить привычные бумажные квитанции.
Отказ от электронных платёжек нужно оформить через заявление в управляющую компанию или свой аккаунт… на «Госуслугах»! Расходы на доставку бумажных платёжек будут нести организации — управляющие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации. Для физического лица услуга останется бесплатной.
Стоит добавить, что компании, которые рассылают платежки, уже давно предлагают переходить на электронные варианты, обосновывая это сохранением деревьев, из которых делают бумагу, и даже устраивают розыгрыши среди тех, кто отказался от бумаги.
Эта новость сегодня стала самой популярной на GOROD48, комментаторы много возмущались.
«Да у многих пенсионеров нет никаких госуслуг, и я как дочка родителей 80+ категорически против, мне хватает телефонных мошенников, на которые родители уже трижды попали, а если у них еще и госуслуги будут, то это будет полный кошмар. Сейчас я забираю у них бумажные квитанции и оплачиваю, вот пусть так и остаётся», — написала Липчанка.
«Если электричества или интернета не будет, то как платить?» — уточнила Ааа.
«Если то на то пошло — делайте одну единую квитанцию. где будут все платежи. Тем самым вы сэкономите на доставке и на бумаге». — предложил Житель.
«Мошенники активизируются, особенно престарелым будет тяжело. Был у бабушки кнопочный простой телефон, горя не знала, а теперь ей надо покупать уже более современный. По умолчанию, мы вам ваше право на выбор засунули. Всё для блага народа», — считает Бывалый.
Состояние бабушки погибшего при атаке БПЛА подростка крайне тяжелое. У женщины обожжено 34% тела. Сильно пострадали лицо и дыхательные пути. Пациентка находится в медикаментозной коме на аппарате ИВЛ.
37-летнюю женщину прооперировали, ее жизни ничего не угрожает.
Напомним, трагедия случилась 26 августа. Из-за атаки БПЛА погибли 55-лений мужчин аи его 13-летний внук.
«Господи, дай им сил чтобы пережить все это, бабушка с дедушкой еще не старые, а ребенок…, ужас», — написал Гость.
Нынешняя ночь в регионе тоже прошла беспокойно, хотя и, к счастью, без последствий. Ночью действовали желтый и красный уровни опасности. Над 19 регионами страны, включая Липецкую область, а также над Черным морем, были сбиты 512 БПЛА самолетного типа.
Самая сладкая кража сезона, похоже, уже свершилась. Из фруктовой палатки были украдены более 300 килограммов арбузов и дынь.
Владелец уже обратился в полицию. Под подозрение попал 44-летний личпчанин, который попросил подсобить знакомого (за арбуз). Друг ничего не знал, думал, что его товарищ купил бахчевые.
Незадачливый гражданин толком даже не смог воспользоваться украденным. Часть продал, а часть сгнила и он ее выбросили в садах.
Мужчина уже признался в содеянном, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Еще один гражданин тоже решил незаконно разжиться и просчитался. С помощью верши, которой запрещено ловить рыбу, 43-летний ельчанин в Быстрой Сосне поймал 70 рыбок окуня, карася, щуки, плотвы, шемая, подуста, пескаря, густера и жереха.
Суд обязал его возместить ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам России незаконной добычей рыбы и взыскал с рыбака почти 90 000 рублей.
Кроме того, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
«В магазине рыбу надо покупать», — посоветовал Вот то.
Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, температура составит от +20 до +22 градусов.
И обратите внимание, два дня, из-за ремонта, не будет работать каскад фонтанов на Петровском спуске.
С 1 сентября изменится схема движения автобуса маршрута № 308к. Он не будет заезжать на кольцо 9 микрорайона.
1 сентября в Липецкой области будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции в связи проведением Дня знаний.
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