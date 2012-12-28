Липецкая вечЁрка: отмена бумажных квитанций за ЖКХ, пострадавшие от БПЛА и кража 300 кг арбузов

Сегодня, 28 августа, стало известно об отмене бумажных квитанций за коммунальные услуги, состояние женщины, пострадавшей от атаки БПЛА, продолжает оставаться тяжелым, и полиция расследует кражу более 300 килограммов арбузов и дынь.