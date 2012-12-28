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Общество
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25 минут назад
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Управление потребрынка мэрии нашло одну незаконную летнюю веранду в Липецке
Администратору лаундж-кафе «Игуана» нужно к 25 июля узаконить «времянку», иначе ее снесут.
летняя веранда — это кайф!
Департаменту развития территории известен пока лишь один такой факт, но, возможно, их и больше — сведения о недобросовестном бизнесе ведомству представляет городское управление потребрынка. И сегодня заместитель председателя департамента развития территории мэрии Татянга Инютина привезла в лаундж-кафе «Игуана» на улицу Октябрьскую, 30 предписание до 25 июля или получить разрешение на летнюю веранду (как правило, такие сооружения бизнес ставит на землях муниципалитета), или ее демонтировать.
Если к этой дате летняя площадка останется вне правового поля, департамент составит на собственника кафе протокол об административном правонарушении, после чего управление потребрынка будет обязано снести «времянку» за счет бюджета с последующим возмещением расходов по иску к предпринимателю.
Напомним, что осенью прошлого года мэрия начала борьбу с незаконными постройками в виде сезонных кафе, которые вдруг стали постоянными, хотя могут работать лишь до 1 ноября. Департамент градостроительства и архитектуры тогда имел претензии к кафе «Tolstoy» и пабу «Лофт» (ранее «Трибуне») у Комсомольского пруда, к кафе «Парк» на Гагарина, к пиццерии на Неделина… Увидев, что они работают в ноябре, мэрия обратилась с исками липецкий арбитражный суд с требованием о сносе летних веранд.
Процесс по кафе «Парк» пока рассматривается в первой инстанции. Как известно GOROD48, его владелец желает заключить с мэрией мировое соглашение. Такая же ситуация — по иску к пабу «Лофт» и к кафе «People». А вот пиццерия на Первомайской процесс проиграла. Суд вынес решение о демонтаже летней веранды, которое пока не вступило в законную силу.
Самым громким, с продолжением в виде оспаривания решения суда о сносе веранды, оказалось дело по иску к ООО «Галактика», которому принадлежит кафе «Tolstoy». Но две недели назад 19-й Арбитражный Воронежский апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Липецкой области от 7 апреля 2025 года по иску департамента к «Галактике» о демонтаже веранды площадью 120,8 кв.м, пристроенной к зданию кафе «Tolstoy», и приведении земельного участка в первоначальное положение. Кроме того, с ответчика будет взыскано в доход федерального бюджета 30 000 рублей госпошлины за рассмотрение жалобы в апелляции.
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