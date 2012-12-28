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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкой области сухо и до +33
В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления — будет преимущественно без осадков.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, ночью слабый, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +14 до +19 градусов, днем — от +28 до +33 градусов.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +15 до +17 градусов, днем — от +31 до +33 градусов.
День 8 июля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году – 7 градусов тепла.
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