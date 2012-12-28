В Липецкой области сухо и до +33

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления — будет преимущественно без осадков.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 8 и 9 июля — 24-26 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы. С 10 июля ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха 26-27 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, ночью слабый, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +14 до +19 градусов, днем — от +28 до +33 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +15 до +17 градусов, днем — от +31 до +33 градусов.День 8 июля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году – 7 градусов тепла.