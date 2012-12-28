Выходные в Липецке: фестиваль за фестивалем, День Сырского Рудника и город будут собирать по кусочкам

Выходные в Липецке: фестиваль за фестивалем, Ночь кино и город будут собирать по кусочкам.





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В Липецке станет на пару градусов теплее, но всё равно лето прощается прохладой: в субботу в Липецке от +20 до +22 градусов, в воскресенье – от +21 до +23. Правда, и осадки не ожидаются, дожди придут уже осенью.









В частном секторе проведут субботу без удобств жители улиц Верхней, Джамбула, Киевской, Комсомольской, Кочубея, Крымской 1-й, Крымской 2-й, П. Морозова, Пригородной, Фрунзе, Чаплыгина, Школьной, Шмидта,









– пр–д Героя Советского Союза Е.Потапова, 12а.









Липчане всегда гордились тем, что могут повторить. Повторить заправку – вот это искусство!

















Начавшийся вчера гастрономический фестиваль на Липецком Городище будет продолжаться и на выходных (0+).





















В 18:00 – «Буратино». Россия, 2025. Семейное фэнтези. Режиссер: Игорь Волошин (6+).

29 августа в Быхановом саду состоится Кубок губернатора Липецкой области по спортивным единоборствам (6+).









Здесь и вверху фото vk.ru/dk_rud





Ещё один фестиваль 29 августа с 12:00 до 19:00 будет проходить в Нижнем парке - первый в истории фестиваль мозаики (6+).





30 августа на площади перед ДК «Рдничным» (ул. Ударников, 13) будут праздновать День Сырского Рудника (0+).









Фото vk.ru/dk_rud

30 августа в 12:00 на бульваре В. Сорокина откроется фотовыставка «Движение, как искусство» (6+).









30 августа в 11:00 в амфитеатре Быханова сада артисты Липецкого государственного театра кукол покажут спектакль «Липецкая ярмарка» (0+).













Фото vk.ru/sabinakern





Авантюрист Рома идёт на низость - вписывает своё имя в завешанные старика, оставившего в наследство соседнюю дачу, начинает претендовать на чужую территорию и богатства. Но на пути негодяя встают 4 гнома, которые жили на соседской даче, и начинается длинное противостояние.









И завершатся выходные тоже фестивалем! 30 августа с 11:00 до 14:00 в Нижнем парке пройдёт фестиваль подвижных игр народов России (6+).







