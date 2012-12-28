Начальника Исправительного центра №1 УФСИН по Липецкой области обвинили во взяточничестве
Липецкая вечЁрка: отмена бумажных квитанций за ЖКХ, пострадавшие от БПЛА и кража 300 кг арбузов
Липецкая вечЁрка: отмена бумажных квитанций за ЖКХ, пострадавшие от БПЛА и кража 300 кг арбузов
В Липецке заочно вынесут приговор основателям финансовой пирамиды, обманувшим более 2000 вкладчиков
Выходные в Липецке: фестиваль за фестивалем, День Сырского Рудника и город будут собирать по кусочкам
Общество
373
сегодня, 09:00
Выходные в Липецке: фестиваль за фестивалем, День Сырского Рудника и город будут собирать по кусочкам
Выходные в Липецке: фестиваль за фестивалем, Ночь кино и город будут собирать по кусочкам.
Как обычно начинаем с творческого номера – в исполнении популярной липецкой певицы Ольги Владимировой, которая уже не раз становилась героиней нашей рубрики.
Её «Песню для мамы» мы выбрали ещё и потому, что сегодня 50–летие отмечает Евгений Рымар (на видео слева с электрогитарой) – музыкант, творческий человек, преподаватель студии «Алые паруса». Наши поздравления юбиляру и наилучшие пожелания!
Видео на концерте с Арт–пространстве «Модное место» при ОЦКНТ записал Аркадий Свиридов.
Не жаркое лето
В Липецке станет на пару градусов теплее, но всё равно лето прощается прохладой: в субботу в Липецке от +20 до +22 градусов, в воскресенье – от +21 до +23. Правда, и осадки не ожидаются, дожди придут уже осенью.
Отключение воды
29 августа с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
– ул. Катукова, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 40а, 42;
– ул. Комсомольская, 22;
– ул. Котовского, 14, 19, 23, 37;
– ул. Кочубея, 1;
– ул. Кривенкова, 5, 7;
– ул. П. Смородина, 3, 5, 5а, 7, 9, 9а,11;
ул. Стаханова, 28а, 30а, 34, 36, 283;
– ул. Школьная, 24;
– б–р Шубина, 9, 7, 11, 17, 15.
В частном секторе проведут субботу без удобств жители улиц Верхней, Джамбула, Киевской, Комсомольской, Кочубея, Крымской 1-й, Крымской 2-й, П. Морозова, Пригородной, Фрунзе, Чаплыгина, Школьной, Шмидта,
30 августа с 10:00 до конца ремонта закрутят вентили:
– ул. Калинина, 11, 38;
– ул. Литаврина, 18, 20.
В частном секторе ждать целый день пока упадёт хоть одна капля из крана придётся обитателям улиц Калинина и Радиаторной.
Отключение света
29 августа в 9:00 до 17:00 обесточат:
– ул. Перова, 2а.
– пр–д Героя Советского Союза Е.Потапова, 12а.
Бензин
Липчане всегда гордились тем, что могут повторить. Повторить заправку – вот это искусство!
Объезжать АЗС в поисках топлива – дело ненадёжное: можно израсходовать последний бензин и застыть на дороге с пустым баком и ужасом от того, что в канистру горючее не нальют. Вся надежда на электронные сервисы, например – gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports, учитывающий информацию с мест от волонтёров, предоставляющих данные с АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».
По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ruи чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Парки
В парках и общественных пространствах мероприятий хватит, чтобы провести в них все выходные, расписание на графике мэрии.
Начавшийся вчера гастрономический фестиваль на Липецком Городище будет продолжаться и на выходных (0+).
Дегустационные лотки с едой раскинутся 29 и 30 августа с 13:00 до 21:00. Рядом с гастрономическими рядами работают и увеселительные точки, на которых будет постоянно что-то происходить – конкурсы, мастер-классы и т.д. К примеры, Липецкий историко-культурный музей приготовил уроки по изготовлению текстильной куклы «Крупеничка», созданию открыток-аппликаций и т.д.
Ночь кино
29 августа прямо на гастрономическом фестивале отметят и Ночь кино. Ну как ночь – фильмы будут показывать белым днём.
На экране в лаундж-зоне фестиваля зрителям явят:
В 14:00 – «Малыш». Россия, 2025. Военный. Режиссёр Андрей Симонов (16+)
В ролях: Глеб Калюжный, Иван Алексеев, Олег Васильев. Продолжительность 1 час 54 минуты.
Фото vk.ru/likm48
В 16:00:00 – «Ангелы Ладоги». Россия, 2026. Историческая драма. Режиссёр Александр Котт (12+).
В ролях: Роман Евдокимов, Тихон Жизневский, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов. Продолжительность 1 час 50 минут.
В 18:00 – «Буратино». Россия, 2025. Семейное фэнтези. Режиссер: Игорь Волошин (6+).В ролях: Виталия Корниенко, Александр Яценко, Фёдор Бондарчук. Продолжительность 1 час 42 минуты.
В 20:00 на главной экране Городища покажут «Чебурашка-2». Россия, 2025. Семейное фэнтези. Режиссёр Д. Дьяченко (6+).
В ролях: Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Фёдор Добронравов. Продолжительность 1 час 43 минуты.
Программу могут и отменить в случае угрозы атаки ракет или БПЛА.
Фестиваль единоборств
29 августа в Быхановом саду состоится Кубок губернатора Липецкой области по спортивным единоборствам (6+).
Здесь и вверху фото vk.ru/dk_rud
Собери город по кусочкам
Ещё один фестиваль 29 августа с 12:00 до 19:00 будет проходить в Нижнем парке - первый в истории фестиваль мозаики (6+).
Ремёсла, современное искусство, кинематограф, стрит-арт и интерактивные развлечения. А ещё –показ мод от липецких дизайнеров и Fashion-маркет локальных брендов; выставка работ липецких фотографов, арт-объекта «Граффити-стена», DJ-сет электронной музыки и многое другое.
День Сырского Рудника
30 августа на площади перед ДК «Рдничным» (ул. Ударников, 13) будут праздновать День Сырского Рудника (0+).
Фото vk.ru/dk_rud
Отдельные дни жилых районов помимо общего Дня города давно стали приметой Липецка. В программе праздника интерактивные площадки и яркий концерт.
Рыжий лис
30 августа в 15:00 в библиотеке «Социальной» (ул. Липовская 2а) пройдёт мастер-класс «Рыжий лис» (6+).
Участники создадут своёго лисёнка в смешной технике под руководством опытного наставника.
Фото vk.ru/socialnaya_biblioteka
Фотовыставка
30 августа в 12:00 на бульваре В. Сорокина откроется фотовыставка «Движение, как искусство» (6+).
Проект юных фотографов из Школы креативных индустрий. В снимках — мгновения, в которых спорт и искусство сливаются воедино. На открытии выступят ученики Детской школы искусств №1 имени Глинки.
Куклы под открытым небом
30 августа в 11:00 в амфитеатре Быханова сада артисты Липецкого государственного театра кукол покажут спектакль «Липецкая ярмарка» (0+).
Фото vk.ru/sabinakern
Кино
30 августа в 15:00 любителей более камерных зрелищ ждут в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) на киновыходные и показ фильма «Сокровища гномов». Россия, 2025. Фэнтези, приключения. Режиссёр Александр Бабаев (6+).
Авантюрист Рома идёт на низость - вписывает своё имя в завешанные старика, оставившего в наследство соседнюю дачу, начинает претендовать на чужую территорию и богатства. Но на пути негодяя встают 4 гнома, которые жили на соседской даче, и начинается длинное противостояние.
Фестиваль подвижных игр
И завершатся выходные тоже фестивалем! 30 августа с 11:00 до 14:00 в Нижнем парке пройдёт фестиваль подвижных игр народов России (6+).
Дети и взрослые смогут познакомиться с традиционными народными играми, проверить свою ловкость, силу и смекалку, а также весело и активно провести воскресенье всей семьей.
Дорогие липчане! Радуемся последним выходным лета и возможности поесть от пуза на гастрофестивале. Конечно, еда в нашей жизни не кончится никогда, но совсем недавно мы так же думали и про бензин. Главное – не упускать малейших колебания ситуации, а для этого нужно пристально следить за новостями, которые вам всегда предложит GOROD48. Ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады
3
0
0
0
0
Комментарии