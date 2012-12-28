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38 минут назад

Футболист «Металлурга» улетел к «инопланетянам» и не обещал вернуться

Наша команда лишилась уже восьмого игрока за лето.

Пока остальные команды укрепляют составы перед решающими битвами сезона, тренеры «Металлурга» подсчитывают убытки.

Сегодня клуб объявил о расставании с очередным игроком – 26-летним защитником Вильданом Ермиловым. Официальная формулировка – по соглашению сторон.

Ермилов перешёл в «Металлург» зимой. Иногда допускал ошибки: например в последнем домашнем матче с курским «Авангардом» (2:1) не сдержал своего игрока и «сталевары» пропустили гол. Но в целом проявил себя добротным футболистом. Особенно удался Ермилову матч в Саранске с «Шумбратом», в котором он забил гол и сделал результативную передачу. Всего на его счету в 19-ти играх за «сталеваров» 1 мяч и 2 ассиста.

Игрок недолго пробыл без работы: уже сегодня его в качестве своего новобранца представил «Сатурн» из Раменского.

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Представление Вильдана в социальных сетях подмосковного клуба

Раменчане отстают на целых 16 очков от лидирующей «Волны» и вряд ли смогут побороться за 1-е место в нынешнем сезоне, но собирают очень приличный состав на следующий год. Солирует в нём форвард Артур Максимчук, который после перехода в «Сатурн» в 5-ти матчах забил 5 голов, а до этого – 15 голов в «подгруппе «4» за «Победу» (Нижний Новгород). Любопытно, что он тоже выступал за «Металлург» весной-2024 в «Золоте».

«Металлург» летом расстался уже с восемью футболистами: Кириллом Донцовым, Артёмом Нтумбой, Денисом Сёминым, Дмитрием Савиным, Дмитрием Боровиковым, Максимом Байкаловым, Никитой Пановым, Вильданом Ермиловым. А пришли всего двое - елецкий защитник Илья Коротких и юный уроженец Сочи Вартан Маркарян, у которого вообще не было опыта игры в профессиональном футболе. Конечно, у некоторых расставаний есть нюансы. Так, по словам самих футболистов, Савин чуть не плакал в раздевалке, когда вынужден был просить о разрыве контракта по семейным обстоятельствам. Но в целом все это похоже на чистку зарплатной ведомости. Если так, то очень печально. Липецк за последний год лишился мини-футбольного, волейбольного и хоккейного клубов. Футбол остался последней отдушиной для болельщиков.

«Металлург» идёт на 4-м месте в подгруппе №3 – 20 матчей, 38 очков. Отставание от «Волны» – 12 очков, от занимающего 3-е место белгородского «Салюта» - всего 1.

Завра команда Сергея Хрипункова играет в Тамбове с занимающим 2-ю строчку «Спартаком», у которого пока на 9 очков больше.
Футбол
«Металлург»
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