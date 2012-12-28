Липецкая вечЁрка: записи камер вывели на убийцу, заповедник почти потушили и уход вице-мэра

Сегодня, 3 июня, следователи рассказали, как вычислили убийцу, заповедник проливают, чтобы не загорелся вновь, и вице-мэр Ирина Артемова решила сменить работу.