Все участники инцидента с брошенным в реку Новом Заветом установлены: это три девочки и три мальчика
Гостья напала на хозяина дома с хрустальной пепельницей — он ответил ей в ударом в челюсть
Оконные блоки и стеклопакеты в пострадавших от атаки БПЛА в Ельце квартирах заменят в ближайшее время
Сегодня в Липецке: праздник прогульщика, в карманах липчан звенят миллионы и половина горожан вынуждена перерабатывать
Второклассник во время игры разбил стекло двери и порезался: школа заплатит за это 20 000 рублей
Липецкая вечЁрка: записи камер вывели на убийцу, заповедник почти потушили и уход вице-мэра
56-летнего липчанина подозревают в мошенничестве со строительством домов на 68 миллионов рублей
Общество
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40 минут назад
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Липецкая вечЁрка: записи камер вывели на убийцу, заповедник почти потушили и уход вице-мэра
Сегодня, 3 июня, следователи рассказали, как вычислили убийцу, заповедник проливают, чтобы не загорелся вновь, и вице-мэр Ирина Артемова решила сменить работу.
Соседи рассказали, что к женщине приходил молодой мужчина, но кто именно, пояснить не могли. Оперативники изучили записи камер и вышли на 35-летнего жителя Тракторного.
Он рассказал, как все было. Пришел к знакомой, пара выпила, он заподозрил ее в краже семи тысяч рублей, избил и лег спать. А когда проснулся, обнаружил, что подруга мертва. Быстренько навел порядок в комнате, подпер дверь кирпичом и тихо ушел.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Вторник был богат на криминальные новости. В суд направлены уголовные дела еще одной пары. 50-летний мужчина пригласил 44-летнюю женщину в гости, но что-то пошло не так, они поссорились. Женщина ударила мужчину хрустальной пепельницей и рассекла ему лоб, а он в ответ сломал ей челюсть.
Женщину теперь будут судить по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью человека с применением предмета, используемого в качестве оружия», ей грозит до двух лет лишения свободы. А мужчину — по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека». Санкции этой статьи предполагает до трёх лет лишения свободы.
«Попили кофе называется», — написала Бабка Первая.
Тербунский районный суд оштрафовал жительницу села Замарайка Воловского района на 30 000 рублей за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей
Две женщины-полицейских, прибыли на проверку сообщения о правонарушении. Пьяная возмутительница спокойствия оскорбила их, а одну еще и ударила по руке.
В кармане у 41-летнего мужчины полицейские нашли героин. Теперь ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы за незаконный сбыт и хранение наркотиков.
С наследников суд взыскал непогашенный долг. Ельчанин взял кредит и умер не расплатившись по долгам. Родственники, получили не только наследство, но и долги, по которым пришлось заплатить чуть больше 51 тысячи рублей.
Полицейские установили всех участников инцидента с Новым заветом. Это три девочки и три мальчика. Школьникам от 10 до 16 лет.
Мать 10-летнего липчанина, бросившего книгу в воду, привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по и воспитанию ребенка.
Эта новость набрала полсотни комментариев. Читатели GOROD48 размышляли над тем, стоит ли поднимать столько шума из-за одной видеозаписи.
«Кто пострадавшая сторона? Пусть Бог наказывает, если посчитает нужным», — считает Да уж.
«А сколько книг на помойку выбрасывают! Это ничего?», — заметил Книжный червь.
«Отстаньте от детей. Они не вполне понимают, что сделали. Что угодно могли бросить в воду. Тут взрослые много чего делают и за это не отвечают, даже если виноваты. И никто их не привлекает. Надо заниматься настоящими преступниками», — написала Липчанка.
«Пожинайте плоды «блогерский популярности»», — уверен Не зря.
«Может, и не криминальное с книгой, но суть в том, что дети — беспризорники, которым родители позволили вседозволенность. Культура элементарного воспитания отсутствует! Эти же дети не знают элементарного, что в автобусе и на кассах магазина беременным и пожилым людям уступать надо», — возмутилось Дело.
Сегодня утром пожарные продолжали борьбу с огнем в Воронежском заповеднике на территории Усманского района. Уже почти потушенный огонь вновь начинал разгораться из-за ветра.
К вечеру в региональном МЧС отчитались, что огня в заповеднике нет. А пожарные проливают потушенные очаги, чтобы исключить повторное возгорание.
Это самый крупный пожар в регионе за последние 15 лет. Он начался 29 мая после обрыва линию электропередачи старым деревом. На пике пожара его площадь составила 500 гектаров. Лес тушили более 200 пожарных из Липецкой, Воронежской и Тамбовской областей, а также экипажи двух вертолетов и самолёта.
За минувшие сутки в Липецкой области сгорели баня, надворная постройка и гараж.
В городской администрации снова кадровые изменения. Вице-мэр Ирина Артемова написала заявление об уходе по собственному желанию. Она доработает до 11 июня.
По данным GOROD48, Ирина Артемова собирается перейти в крупную бизнес-структуру. В мэрии она проработала четыре с половиной года, что по нынешней жизни — весьма приличный срок.
— Мы отлично сработались. Я с грустью отпускаю Ирину Владимировну, с которой у нас выстроились и деловые, и доверительные отношения. Себя она зарекомендовала, как настоящий профессионал, знаток своего дела, — сказал глава города Роман Ченцов.
Завтра в Липецке похолодает, но только на один день. По прогнозам синоптиков, температура в городе составит от +20 до +22 градусов.
Не забудьте зонт, ожидаются кратковременные дожди и гроза.
И обратите внимание, возможно, это информация для вас. Региональный минздрав опубликовал график плановых закрытий роддомов на профилактическую обработку. В ельцком роддоме она уже завершилась. В грязинском закончится 5 июня, в Липецке в роддоме на улице Папина пройдет с 30 июня по 13 июля, в перинатальном центре с 28 июля по 10 августа — этот роддом закроют частично, сложных и платных пациенток принимать продолжат.
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