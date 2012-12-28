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22 минуты назад

Оскорбление женщин-полицейских и рукоприкладство обошлись в 30 000 рублей

В пьяной выходке разбирался Тербунский районный суд.

Тербунский районный суд оштрафовал жительницу села Замарайка Воловского района на 30 000 рублей за оскорбление (по статье 319 УК РФ) и применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей (по части первой статьи 318 УК РФ).

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области прокуратуры Липецкой области, эта история произошла 24 декабря прошлого года. В одном из домов по улице Заречной села Замарайка пьяная женщина в присутствии посторонних оскорбила двух женщин-полицейских, прибывших на проверку сообщения о правонарушении. А одну сотрудницу полиции она даже ударила по левой руке, причинив боль. За пьяную выходку теперь придётся заплатить. 
оскорбление
полиция
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