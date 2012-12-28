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Происшествия
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22 минуты назад
Оскорбление женщин-полицейских и рукоприкладство обошлись в 30 000 рублей
В пьяной выходке разбирался Тербунский районный суд.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области прокуратуры Липецкой области, эта история произошла 24 декабря прошлого года. В одном из домов по улице Заречной села Замарайка пьяная женщина в присутствии посторонних оскорбила двух женщин-полицейских, прибывших на проверку сообщения о правонарушении. А одну сотрудницу полиции она даже ударила по левой руке, причинив боль. За пьяную выходку теперь придётся заплатить.
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