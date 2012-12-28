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Происшествия
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47 минут назад
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Пожарные продолжают бороться с огнем в биосферном заповеднике
Порывы ветра вновь раздули пламя. Вчера очаг пожара увеличился с 10 до 25 гектаров.
Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, 2 июня при проведении разведки обнаружено возгорание заболоченного лесного массива 97 квартала, площадью 10 гектаров. Очаг пожара был опахан. Однако к вечеру при усилении порывов ветра до 7 метров в секунду огонь распространился разорванным фронтом на один километр в 97 квартал, создавая угрозу 82 кварталу заповедника, общая площадь возгорания увеличилась до 25 гектаров.
Уже утром 3 июня группировка пожарных выведена на боевые участки для ликвидации пожара.
Напомним, пожар в заповеднике вспыхнул 29 мая в результате обрыва линии электропередачи упавшим деревом. Начальная площадь пожара составляла 200 квадратных метров, а уже на следующий достигла 500 гектаров. Лес тушили более 200 пожарных из Липецкой, Воронежской и Тамбовской областей, экипажи двух вертолетов ФГБУ «Жуковский авиационно-спасательной центр МЧС России» и самолёта Ил-76 МЧС России. Пожарная авиация сбросила на огонь 306 тонн воды. К 1 июня лес удалось потушить почти полностью, наблюдались лишь отдельные очаги задымления.
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