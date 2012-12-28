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сегодня, 14:55
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Гостья напала на хозяина дома с хрустальной пепельницей — он ответил ей в ударом в челюсть

Судить будут обоих.

В Липецком округе направлены в суд уголовные дела в отношении двух знакомых — мужчины и женщины, которые поссорились и избили друг друга.

50-летний житель села Сенцово пригласил в гости 44-летнюю знакомую — уроженку Казахстана. Но в ходе общения между ними возникла ссора, перешедшая в рукоприкладство.

По данным следствия, женщина взяла в руки хрустальную пепельницу и ударила ей по голове хозяина дома — рассекла мужчине лоб. В ответ мужчина дважды ударил подругу по лицу и сломал ей челюсть.

— Действия женщины квалифицированы следствием по пункту «в» части второй статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью человека с применением предмета, используемого в качестве оружия», ей грозит до двух лет лишения свободы. Действия мужчины квалифицированы по части первой стати 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека». Санкции этой статьи — до трёх лет лишения свободы, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
конфликт
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Комментарии (9)

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Воробьиха
19 минут назад
Высокие отношения
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Хорошо
33 минуты назад
Повеселились,если бы не пили жили бы дома,а не на нарах.
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Крылов
46 минут назад
Негостеприимно как-то. Подумаешь, пепельница. Челюсть даме зачем ломать?
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мимоходом
сегодня, 15:28
А как же самооборона?
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ну зачем
сегодня, 15:20
нужно было женщине рот ломать
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Карамелька
сегодня, 15:20
Рандеву по-Липецки!
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Бабка Первая
сегодня, 15:06
Попили кофе называется...
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( i )
сегодня, 15:02
Зачинщика надо судить, а не оборонявшегося.
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