Коллекторы взыскали долги умершего ельчанина с его наследника

По закону принявший наследство отвечает и по долгам.

Елецкий городской суд удовлетворил иск ООО «ПКО «Феникс» о взыскании задолженности по кредиту в порядке наследования.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в 2010 году ельчанин взял кредит, после чего умер, не расплатившись по долгам. Профессиональное коллекторское общество попросило суд взыскать долг по кредиту в 47 089 рублей и судебные расходы в 4000 рублей с наследников умершего.Нотариус сообщил, что один наследник принял долю жилого дома. А раз человек принял наследство, то на нем и лежит ответственность по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему имущества.Судом с наследника было взыскано 51 089 рублей.