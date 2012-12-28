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538
44 минуты назад
5

Коллекторы взыскали долги умершего ельчанина с его наследника

По закону принявший наследство отвечает и по долгам.

Елецкий городской суд удовлетворил иск ООО «ПКО «Феникс» о взыскании задолженности по кредиту в порядке наследования.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в 2010 году ельчанин взял кредит, после чего умер, не расплатившись по долгам. Профессиональное коллекторское общество попросило суд взыскать долг по кредиту в 47 089 рублей и судебные расходы в 4000 рублей с наследников умершего.

Нотариус сообщил, что один наследник принял долю жилого дома. А раз человек принял наследство, то на нем и лежит ответственность по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему имущества.

Судом с наследника было взыскано 51 089 рублей.
долг
кредит
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
надо заявлять
13 минут назад
о применении пропущенного срока
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Молодцы
16 минут назад
ПКО
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...
17 минут назад
А пенсия умерших почему не наследуется?
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Предпенсионер
7 минут назад
Может тебе еще и взносы за капремонт выплатить, если дом под снос ???
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НЕНЕ
30 минут назад
А к чему делать акцент на то, что взыскатель является ПКО?
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