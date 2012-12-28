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Общество
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44 минуты назад
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Коллекторы взыскали долги умершего ельчанина с его наследника
По закону принявший наследство отвечает и по долгам.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в 2010 году ельчанин взял кредит, после чего умер, не расплатившись по долгам. Профессиональное коллекторское общество попросило суд взыскать долг по кредиту в 47 089 рублей и судебные расходы в 4000 рублей с наследников умершего.
Нотариус сообщил, что один наследник принял долю жилого дома. А раз человек принял наследство, то на нем и лежит ответственность по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему имущества.
Судом с наследника было взыскано 51 089 рублей.
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