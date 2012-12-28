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Происшествия
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30 минут назад
МЧС: активное горение на территории заповедника в Усманском районе отсутствует
Пожарные проливают ранее потушенные очаги.
Как сказано в официальном сообщении ведомства, на отдельных участках пожарные проливают ранее потушенные очаги для исключения повторного возгорания:
«Задействованы 144 специалиста различных ведомств и 65 единиц специализированной техники. Работы по ликвидации пожара продолжаются».
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