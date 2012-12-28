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сегодня, 11:57
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Убийцу липчанки вычислили через неделю после расправы

Помощниками следствия стали записи видеокамер.

Сегодня Советский районный суд Липецка рассмотрит ходатайство следователя СК об избрании меры пресечения в виде ареста 35-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве 55-летней собутыльницы.

О трупе в комнате с подпертой кирпичом дверью утром 24 мая сообщила правоохранителям комендант общежития на улице Вермишева. 
Следственно-оперативная группа райотдела полиции и дежурный следователь Советского отдела СК обнаружили в комнате мертвую женщину с синяками на лице, свидетельствующими о возможной насильственной смерти. К вечеру была получена информация от судебных медиков — женщина умерла от закрытой черепно-мозговой травмы. 

Криминалисты тщательно осмотрели комнату и сняли множество отпечатков пальцев. А из рассказов соседей женщины выяснилось, что к ней время от времени приходил молодой мужчина, но кто он и где живет никто не знал. Помощниками оперативников стали записи камер наблюдения. Просмотрев их, следователь определил круг возможных подозреваемых. И вчера полицейские задержали подозреваемого в убийстве — 35-летнего жителя Тракторного. 
Он рассказал, что пришел к знакомой вечером 23 мая. Пара выпила и поссорилась: гость заподозрил хозяйку в краже у него семи тысяч рублей. Мужчина избил женщину и лег спать. Проснувшись, он обнаружил, что его приятельница мертва. Гость навел порядок в комнате, подпер ее дверь кирпичом и тихо, на цыпочках, удалился.

В пресс-службе регионального Следкома сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 111-й УК РФ — причинение смерти по неосторожности. 

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Комментарии (4)

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Нонка
30 минут назад
Нет Бога в душенках, а так бы хотелось видеть не сумрак душ а их свет !
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да
30 минут назад
Уходить надо было через крышу. Я смотрел фильм Золотая Мина -там Олег Даль уходил от ментов через крышу и на велосипеде
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Будулай
44 минуты назад
молодые полюбовники -они такие!!! уж шибко горячи!!!
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Иван да Марья
сегодня, 12:05
Синька зло, в намеренных количествах...
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