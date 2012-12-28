Убийцу липчанки вычислили через неделю после расправы

Помощниками следствия стали записи видеокамер.

Сегодня Советский районный суд Липецка рассмотрит ходатайство следователя СК об избрании меры пресечения в виде ареста 35-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве 55-летней собутыльницы.О трупе в комнате с подпертой кирпичом дверью утром 24 мая сообщила правоохранителям комендант общежития на улице Вермишева.Следственно-оперативная группа райотдела полиции и дежурный следователь Советского отдела СК обнаружили в комнате мертвую женщину с синяками на лице, свидетельствующими о возможной насильственной смерти. К вечеру была получена информация от судебных медиков — женщина умерла от закрытой черепно-мозговой травмы.Криминалисты тщательно осмотрели комнату и сняли множество отпечатков пальцев. А из рассказов соседей женщины выяснилось, что к ней время от времени приходил молодой мужчина, но кто он и где живет никто не знал. Помощниками оперативников стали записи камер наблюдения. Просмотрев их, следователь определил круг возможных подозреваемых. И вчера полицейские задержали подозреваемого в убийстве — 35-летнего жителя Тракторного.Он рассказал, что пришел к знакомой вечером 23 мая. Пара выпила и поссорилась: гость заподозрил хозяйку в краже у него семи тысяч рублей. Мужчина избил женщину и лег спать. Проснувшись, он обнаружил, что его приятельница мертва. Гость навел порядок в комнате, подпер ее дверь кирпичом и тихо, на цыпочках, удалился.В пресс-службе регионального Следкома сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 111-й УК РФ — причинение смерти по неосторожности.