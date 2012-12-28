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Происшествия
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31 минуту назад
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Баня, надворная постройка и гараж сгорели в Липецкой области
Также горят мусор и сухая трава.
Ближе к вечеру в селе Доброе сгорела надворная постройка, гараж и беседка.
Всего за сутки пожарные восемь раз выезжали на борьбу с огнем. Они дважды тушили мусор на открытых пространствах, один раз пал сухой травы, продолжается тушение лесного пожара в воронежском заповеднике на территории Усманского района.
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