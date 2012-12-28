Вице-мэр Ирина Артемова дорабатывает последнюю неделю

11 июня она увольняется.

Как стало известно GOROD48, глава Липецка Роман Ченцов подписал своему заместителю Ирине Артемовой заявление на увольнение по собственному желанию с 11 июня.Должность вице-мэра Ирине Артемовой предложила еще глава Липецка Евгения Уваркина в январе 2021 года. При Уваркиной она курировала департамент экономического развития, управления имущественных и земельных отношений, потребительского рынка, муниципального заказа и информационных технологий. Роман Ченцов забрал из веления Ирины Артемовой управление муниципального заказа, но добавил департамент транспорта.Особых нареканий к работе Артемовой не было: предыдущий и действующий мэры ее никогда публично не критиковали. И вице-мэр была долгожителем в этой должности, с которой мэрии долго не везло. Ни Владимир Мигита при мэре Михаиле Гулевском, ни Александр Лысов с Екатериной Белокопытовой при Сергее Иванове, ни Кирилл Рыжков с Ольгой Углевой при Евгении Уваркиной так и не смогли зафонтанировать идеями увеличения собственных доходов муниципалитета.Но при Ирине Артемовой эти доходы стали расти как на дрожжах: объем отчислений муниципалитету от налога на доходы физических лиц постоянно увеличивался из-за роста зарплат. Так, в прошлом году Роман Ченцов поставил целью увеличить к 2029 году собственные доходы муниципалитета с семи до девяти миллиардов, но уже к концу года эти доходы составили 10,7 миллиарда рублей.— Мы отлично сработались. Я с грустью отпускаю Ирину Владимировну, с которой у нас выстроились и деловые, и доверительные отношения. Себя она зарекомендовала, как настоящий профессионал, знаток своего дела, — так прокомментировал GOROD48 уход вице-мэра глава города Роман Ченцов.Кстати, у Ирины Артемовой на этой неделе день рождения. Ей исполняется 43 года. По данным GOROD48, мать троих детей планирует перейти на работу в крупную бизнес-структуру.Ирина Артемова в 2004 году окончила Липецкий государственный технический университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Трудовую деятельность начала в том же году с должности старшего инспектора сектора кредитования физических и юридических лиц липецкого отделения «Сбербанка». Там же прошла путь от инспектора до начальника отдела. В 2020 году сменила место работы и перешла на должность заместителя директора Центра развития инвестиционного потенциала Липецкой области в АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк».