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Происшествия
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31 минуту назад
В кармане у 41-летнего липчанина нашли героин
Мужчина предстанет перед судом за незаконный сбыт и хранение наркотиков.
«17 июля прошлого года обвиняемый был задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Липецку по подозрению в хранении и употреблении запрещенных веществ. В ходе досмотра в дежурной части у него в кармане брюк обнаружен и изъят полимерный сверток с порошкообразным веществом, которое содержало героин. Полицейские также установили причастность обвиняемого к сбыту наркотиков в Липецке: он сделал две закладки» сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Липчанин был арестован на время следствия. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
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