В кармане у 41-летнего липчанина нашли героин

Мужчина предстанет перед судом за незаконный сбыт и хранение наркотиков.

В суд передано уголовное дело по обвинению 41-летнего липчанина в незаконном хранении наркотиков (по части первой статьи 228 УК РФ) и двух эпизодах незаконного сбыта наркотиков (по части третьей статьи 228.1 УК РФ).«17 июля прошлого года обвиняемый был задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Липецку по подозрению в хранении и употреблении запрещенных веществ. В ходе досмотра в дежурной части у него в кармане брюк обнаружен и изъят полимерный сверток с порошкообразным веществом, которое содержало героин. Полицейские также установили причастность обвиняемого к сбыту наркотиков в Липецке: он сделал две закладки» сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Липчанин был арестован на время следствия. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.