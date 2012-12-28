Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Какой ужас с тарифами на электроэнергию!»
Общество
Маршрутки в Липецке будут работать, как работали — плохо, вне расписания
Общество
Директоров беглого застройщика Захарова арестовали в зале суда
Происшествия
В АО «Липецкпассажиртранс» простаивают 50 автобусов
Общество
Пострадавшие при пожаре в СНТ «Цементник» мужчина и мальчик находятся в реанимации
Происшествия
Причиной страшного пожара в СНТ «Цементник» мог стать электрообогреватель
Происшествия
Спуск с Советской перекрыли автобус и иномарка
Происшествия
Сливают уже под окнами — жители поселка Дачный сняли черного ассенизатора у своих домов
Общество
15-летнему мальчику вскрыли абсцесс головного мозга: к осложнению привёл запущенный синусит
Здоровье
На дистанционное обучение переведены 67 классов в 33 липецких школах
Общество
Читать все
К дороге на улице Советской в Липецке есть претензии
Общество
Липчане собирают помощь многодетной семье, у которой сгорел дом в СНТ «Цементник»
Происшествия
В подвале старой девятиэтажки на улице Липовской нашли мертвым 37-летнего мужчину
Происшествия
В селе Волово горело стоматологическое отделение больницы
Происшествия
Кредиты оформят после паузы на раздумье
Общество
Состояние пострадавшего при пожаре в СНТ «Цементник» подростка тяжелое, но стабильное
Происшествия
Вахтовик воспользовался телефоном коллеги и обчистил его счёт
Происшествия
Из пиццерии украли сумку с деньгами
Происшествия
В Ленино загорелся гараж с «Волгой»
Происшествия
Расходы на платные услуги в Липецкой области выросли за год на 1,6%
Экономика
Читать все
Происшествия
1369
сегодня, 10:21
5

Липчане собирают помощь многодетной семье, у которой сгорел дом в СНТ «Цементник»

В семье было шестеро детей, из которых двое несовершеннолетних.

Липчане собирают деньги и вещи для семьи, дом которой вчера сгорел в СНТ «Цементник», в пожаре  погибла 13-летняя девочка.

По данным GOROD48, семья — многодетная, в ней было шестеро детей, из которых двое несовершеннолетних. У переехавших из Украины в Липецк мужчины и женщины было три дочери и три сына: 13-летняя девочка, 17-летний мальчик, двое студентов — 18-летний Георгий и 21-летний Арсений и две взрослые дочери — 27-летняя Вероника и 28-летняя Анастасия.

В пожаре погибла 13-летняя девочка. Её отец и 17-летний брат  оказались в реанимации с ожогами и отравлением угарным газом.

По предварительным данным, родители уезжали по делам, а младшие дети остались дома одни. Когда родители вернулись — увидели пожар. Отец сразу бросился спасать детей. Мальчик выпрыгнул из окна второго этажа и это его спасло. А девочка в последний момент вернулась в дом спасать собачку. Но ей хватило всего нескольких вдохов, чтобы потерять сознание и погибнуть. Собаку спасти не удалось. Сложности выяснения подробностей трагедии в том, мать в шоке, а отец — на ИВЛ и сейчас не может говорить. Собак в семье любили. Мать — бывший кинолог.



По факту гибели 13-летней девочки СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (по части первой статьи 109 УК РФ). По предварительным данным, причиной пожара могла стала неисправность электропроводки и приборов, которые использовала семья для обогрева.

Дом выгорел полностью. Огонь уничтожил и все имущество семьи: от предметов первой необходимости до предметов быта.

Организован сбор помощи:

номер карты Сбер 2202 2080 0339 2249 Кологривова Анастасия Сергеевна (старшая дочь в семье)
номер счёта: 40817810135001289231. Также привязан номер телефона: 89205442908

Также собирают одежду и обувь:

Екатерина (мать), размер одежды — 54, обуви — 38.
Сергей (отец), размер одежды —54-56, обуви — 43.
Георгий (сын) размер одежды — 48, обуви — 44-45.
Несовершеннолетний (сын) размер одежды —56, обуви — 44-45.

«Будем очень благодарны любой посильной помощи. В первую очередь нужна одежда. Также нужны спальные принадлежности, посуда, хозяйственные принадлежности, бытовая техника, канцтовары и прочее. Семья нуждается абсолютно в любой помощи. Спасибо всем неравнодушным», — сообщают организаторы сбора.
пожар
0
18
0
0
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Спасибо
2 минуты назад
Спасибо зв информацию. Сегодня посмотрю, что смогу собрать и сколько дать получится. Боюсь, не слишком много, я на пенсии. Надеюсь, господа липецкие меценаты не только памятники ставят, но и людям, пропавшим в беду, помогут. Семье нужно где-то жить.
Ответить
Да уж
29 минут назад
Вот что значит обогреватели Газ надо тянуть везде,, газовая страна
Ответить
Евгения
52 минуты назад
Куда доставлять помощь
Ответить
Гость
35 минут назад
Думаю, надо позвонить старшей дочери по указанному нрмеру телефона и узнать.
Ответить
Тожемать
55 минут назад
Ужас то какой...
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить