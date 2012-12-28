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Происшествия
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сегодня, 10:21
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Липчане собирают помощь многодетной семье, у которой сгорел дом в СНТ «Цементник»
В семье было шестеро детей, из которых двое несовершеннолетних.
По данным GOROD48, семья — многодетная, в ней было шестеро детей, из которых двое несовершеннолетних. У переехавших из Украины в Липецк мужчины и женщины было три дочери и три сына: 13-летняя девочка, 17-летний мальчик, двое студентов — 18-летний Георгий и 21-летний Арсений и две взрослые дочери — 27-летняя Вероника и 28-летняя Анастасия.
В пожаре погибла 13-летняя девочка. Её отец и 17-летний брат оказались в реанимации с ожогами и отравлением угарным газом.
По предварительным данным, родители уезжали по делам, а младшие дети остались дома одни. Когда родители вернулись — увидели пожар. Отец сразу бросился спасать детей. Мальчик выпрыгнул из окна второго этажа и это его спасло. А девочка в последний момент вернулась в дом спасать собачку. Но ей хватило всего нескольких вдохов, чтобы потерять сознание и погибнуть. Собаку спасти не удалось. Сложности выяснения подробностей трагедии в том, мать в шоке, а отец — на ИВЛ и сейчас не может говорить. Собак в семье любили. Мать — бывший кинолог.
По факту гибели 13-летней девочки СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (по части первой статьи 109 УК РФ). По предварительным данным, причиной пожара могла стала неисправность электропроводки и приборов, которые использовала семья для обогрева.
Дом выгорел полностью. Огонь уничтожил и все имущество семьи: от предметов первой необходимости до предметов быта.
Организован сбор помощи:
номер карты Сбер 2202 2080 0339 2249 Кологривова Анастасия Сергеевна (старшая дочь в семье)
номер счёта: 40817810135001289231. Также привязан номер телефона: 89205442908
Также собирают одежду и обувь:
Екатерина (мать), размер одежды — 54, обуви — 38.
Сергей (отец), размер одежды —54-56, обуви — 43.
Георгий (сын) размер одежды — 48, обуви — 44-45.
Несовершеннолетний (сын) размер одежды —56, обуви — 44-45.
«Будем очень благодарны любой посильной помощи. В первую очередь нужна одежда. Также нужны спальные принадлежности, посуда, хозяйственные принадлежности, бытовая техника, канцтовары и прочее. Семья нуждается абсолютно в любой помощи. Спасибо всем неравнодушным», — сообщают организаторы сбора.
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