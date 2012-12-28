15-летнему мальчику вскрыли абсцесс головного мозга: к осложнению привёл запущенный синусит
Происшествия
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56 минут назад
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Состояние пострадавшего при пожаре в СНТ «Цементник» подростка тяжелое, но стабильное
Мальчик находится на кислородной поддержке. Но он в сознании, и уже есть положительная динамика.
«Мальчик находится в реанимации. У него отравление угарным газом, поверхностные ожоги и травма голеностопа. Подросток находится на кислородной поддержке. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. Он в сознании. Уже есть положительная динамика», — сообщила в своём Telegram-канале и.о. министра здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
Напомним, сообщение о пожаре в жилом доме в СНТ «Цементник» поступило спасателям 11 февраля в 09:50. В 10:10 пожарные обнаружили тело 13-летней девочки. Её 58-летний отец и 17-летний брат попали в реанимацию. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (по части первой статьи 109 УК РФ). По предварительным данным, причиной пожара могла стала неисправность электропроводки и приборов, которые использовала семья для обогрева.
В семье было шестеро детей, из которых двое несовершеннолетних. Сейчас липчане собирают для неё деньги и вещи.
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