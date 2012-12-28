Ничто не бесит так, коллега, как этот Новый год без снега

Итоги недели

Этот Новый год в Липецке встретили, как обычно, фейерверками, несмотря на действующий с мая 2023 года запрет на использование пиротехнических изделий.: их запуск попадает под действие нескольких административных статей.Кстати, под мирную канонадус ростом в 57 сантиметра и весом в 4,4 килограмма. В течение дня. А всего в первый день нового года в Липецке родилось девять малышей: пять мальчиков и четыре девочки.Новогодняя ночь для сотрудников скорой помощи прошла спокойно.— такими были главные сюжеты наступившего 2025-го с невольным участием медицинского спецназа, как своих подчиненных называет главврач «скорой» Александр Игнатовский. Самое жесткое новогоднее ДТП в Липецке произошло на улице Терешковой у железнодорожного вокзала. Вечером 31 декабря там, от чего пострадали женщина и мужчина. А вот: во втором часу 1 января на автодороге Октябрьское-Дрязги перевернулась «Дэу Нексия» под управлением 20-летнего водителя, мужа старшей сестры погибшей. В результате аварии пострадали еще трое пассажиров, двое из которых — подростки. А уже днем 1 января. На теле погибшего нашли четыре колото-резаных ранения. Так встретила Новый год семья Ульяновых в Данкове. А утром 1 января. Жуткий случай произошел на улице Стаханова в Липецке.А ещетам, где небо не было покрыто тучами.Эти две недели, из которых 11 дней были выходными, мы прожили относительно спокойно, чего не сказать о соседних регионах. Над территорией Липецкой области. И все.Некоторым испытанием можно было назвать погоду. Она была не то ноябрьской, не то мартовской, сопровождаясь мокрым снегом, дождем и порывистым ветром. Но и здесь нас Бог миловал, разве что утром 3 январяу дома №78 на Первомайской. Если это знак, то что ждет нашу экономику в этом году, ведь елка была посажена три месяца назад у здания, в котором квартирует Липецкая торгово-промышленная палата?Сырая погода без морозов привела к тому, что 8 января в Липецке: воздух прогрелся выше +5 градусов. В начале января. Ранее пробуждение флоры наблюдается повсеместно: расцветают, набухают почки, всходят...— Растения тратят на цветение запас питания, энергию. Все это может быть критично при резкой смене погоды, растения выживут, но начнут болеть, у них ослабнет иммунная система, как у человека. К ним начнут липнуть вредители, — прокомментировал GOROD48 природные аномалии биолог Сергей Глазинов.Тридцатиградусные морозы, похоже, все глубже уходят в народные предания. Если так и дальше пойдет, то дети перестанут понимать, в чем была неправа злая мачеха из сказки «12 месяцев», когда под Новый год отправила девочку в лес за подснежниками. Ведь цветочков в лесу станет завались!Отсутствие снега радует водителей, работников сферы ЖКХ и врачей — в областной детской больнице хоть выспались после бессонных летних детских каникул, когда число тяжело травмированных пациентов — велосипедистов, самокатчиков, байкеров — выросло втрое по сравнению с июнем-августом позапрошлого года! Но тот, кто находчив и целеустремлен, найдет приключения и в бесснежную зиму: поздним вечером 2 января. Ребенка с переломом ноги госпитализировали. Первоклассница получила травму на улице Мира, на центральной городской площади, где находятся праздничная новогодняя детская зона развлечений. Но горка упала на девочку не на улице,. Но это сущая мелочь по сравнению с теми травмами, которые можно получить, разбившись на лыжах, санках и ватрушках.Но все же без ЧП с детьми не обошлось. 4 январядома №11 по улице Клавдии Шаталовой в Липецке. На снятом камерой умного домофона видно, как двое школьников с закрытыми шарфами лицами долго звонили в разные квартиры, а после того, как им ответили, попросили открыть двери под предлогом забытых дома ключей. А затем в подъезде раздался взрыв. Причём такой силы, что у припаркованного у дома автомобиля сработала сигнализация.. Их родителей оштрафуют по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.— А еще раньше были пистоны. Продавались в культтоварах в магазине. Вставлялись в игрушечный пистолет. Бабахали тоже не плохо. И закон разрешал, и народ не возмущался, — написал— А еще немного пораньше на несколько лет в тех же культтоварах продавались охотничьи ружья без паспорта. Зашли с отцом и его другом в такой магазин, который был на площади Ленина, и купили двуствольное ружье, стоило 25 р. А одностволка — 15 р. И не надо было ни регистрации, ничего! Вот это было время, доверие к народу, да и народ был другой! Не чета нынешнему, ответил ПистонуАвтоинспекторы. Трезвые. Участвовать в ликвидации крупной техногенной катастрофы наши земляки отправились своим ходом. Они работали вместе с другими энтузиастами, прибывшими из десятков регионов страны, даже из Камчатки и Приморья.Тем, кто остался на праздники дома, от нечего делать оставалось отдыхать. Хоть петь из окон своих многоэтажек, как это сделали на Соколе.. Один затянул с балкона или из окна на весь жилой комплекс песню «Выйду ночью в поле с конем», и из других квартир ее подхватили. Такие спевки в микрорайонах с многоквартирными домами в Липецке не редкость. Например, «Елецкий» часто поет таким же образом. Кто-то запевает с балкона или из окна квартиры на весь район — в домах рядом подхватывают.Этот сюжет активно комментировали:— Человек может уехать из деревни, а деревня из человека нет. Многоквартирные дома: один хочет петь, второй танцевать, а третий любит спать. Неужели сложно просто не мешать другим людям?— Когда был ковид и все сидели от безысходности, пели. И сейчас стресс снимают.— Почему в Липецке никто не играет на армянском дудуке. Вот было б здорово ночью слушать прекрасную музыку.— Ещё надо развести костёр во дворе и устроить прыжки через него. А чего, гулять так гулять!— Браво! Смотрю видео и подпеваю.А вот кому-то было не песен.. Более двух дней в доме не было никакой воды — ни холодной, ни горячей.Уже 5 января. Трудности испытали жители 15-го микрорайона, Студенческого городка, улиц Водопьянова и Достоевского, переулка Строителей. А 7 января, утверждают, что именно в этом месте осенью «Квадра» проводила ремонтные работы. Но в мэрии сказали, что порыв теплосети случился выше фонтана – на старом трубопроводе, который, очевидно, будут менять этим летом.— Кстати, на крещение Господне синоптики обещают ночью минус 22 градусов мороза. Вот тогда будет всем труба, — прованговала7 января. В соцсетях появились фотографиями «великолепной» работы аварийных служб: аварийная машина перекачивала воду через шланг с явными дефектами. Дыры в шлангах они прикрыли сверху картонками, словно срам фиговыми листочками. Зловонная жижа вода разливалась по всей улице, и пешеходы были вынуждены брести по лужам и грязи.— Каток, который мы заслужили, — констатировал— Вместо памятников купцам и храмов лучше бы починили водопровод и канализацию, — написал— Все идёт как надо. На раздумье ещё есть время, — съязвил— Без искусственного интеллекта (ИИ) здесь не обойтись, — решилНо новые технологии плохо прививаются на нашей почве. Вот пример. Жильцы дома № 29а на улице Папина мерзнут второй год. Отопительный сезон начинается без проблем, но примерно через месяц батареи начинают остывать. Загадочные перебои начались два года назад после капремонта. Оказалось,. По словам директора УК «Маяк» Александра Пешкина, оснащенный современными фильтрами тепловой узел не справляется с нагрузками. А вотМы пережили 11 выходных. Все это время общественный транспорт в Липецке работал в режиме выходного дня. 9 января для большинства стал первым обычным рабочим. Но многие опоздали к своим станкам и в офисы из-за того, что некоторые водители продолжали отмечать Новый год. Так, утром на линию не вышли семь автобусов из плановых двенадцати предпринимателя Виталия Игнатова.— возмутилась липчанка Светлана Кукина.— Это наша вина, каюсь, — ответил предприниматель, пообещавший исправиться.А позже в редакцию GOROD48 пришла жалоба на другой маршрут:Также липчанка пожаловалась на хамство водителя приехавшей вне графика маршрутки.Перевозчики, в свою очередь, жалуются на кадровую проблему. Они не могут найти ответственных водителей даже на зарплату в сто тысяч рублей, чтобы заменить тех, с кем было бы можно расстаться. «Те, кто сейчас получает права категории Д, почему-то не справляются с элементарными навыками вождения», — сказал GOROD48 один из предпринимателей. Молодых водителей почти нет. Липчан возят те, кого власти назвали предпенсионерами. Не редки случаи, когда за рулем сидят те, кому далеко за 60. Так что еще несколько лет — и мы можем остаться без маршруток.Говоря о жалобах на хамство водителей, перевозчики ударяются в философию. Мол, за день водитель перевозит до тысячи пассажиров. У каждого из них — свой характер. Часто пассажиры начинают срывать на водителе свою злость за что угодно, хоть за промокшую обувь, хотя в этом нет никакой вины перевозчика. Ситуация накаляется в часы пик. А у некоторых водителей характер тоже не сахар. Вот и возникает конфликт.Первый рабочий день года оказался богат на плохие новости. В Задонске. Подростки учились в школе-интернате и приехали на каникулы к матери. Предположительно, умерший надышался газом из баллончика для заправки зажигалок. Семья близнецов считалась неблагополучной. В ней было четверо детей.В тот же день в поезде «Москва — Симферополь» в Ростове-на-Дону умер 46-летний житель Липецка.и задохнулся. А ночью во время пожара в жилом доме9 января у школьников Липецка закончились каникулы. И тут же начались проблемы из-за нововведения, мобильного приложения «Дневник Липецкой области», которое предоставляет доступ к информации об успеваемости школьников, расписанию уроков, домашним заданиям и новостям учебного заведения.. Возникли трудности и в работе службы поддержки. Неудивительно, что GOROD48 завалили вопросами, на которые мы постарались найти ответы.— Доверили бы эту систему сделать школьникам, они лучше справились бы, — предложил— Такое ощущение что школьники и делали это приложение, — ответил емуА еще. Рост родительской платы в день составил от 13 до 60 рублей. «В связи с ростом потребительских цен на продукты питания и для исключения социального неравенства», — так прокомментировали причину роста цены завтраков и обедов в пресс-службе мэрии. За подорожавшее из-за инфляции питание льготников доплачивает бюджет, за всех остальных — родители.. А всего-то родные покрасили дома мальчику волосы.. 50-летний липчанин сказал задержавшим его автоинспекторам, что устал от рутины и решил покататься по ночному городу.. Мероприятие прошло в рамках акций «Полицейский Дед Мороз» и «Внимание-каникулы!» В полиции заявили, что дети были в восторге.. Сразу успокоим — не в метании ядра, а по быстрым шахматам.. Сначала у нее забрали машину без решения суда, потом автомобиль угнали со штрафплощадки судебных приставов, затем женщина самостоятельно нашла свою машину в Саратове, после чего ее припарковали на территории управления ФССП и на том успокоились.. Ну вот, и у нас, как в Питере, есть кого сделать крайними — семь лет назад вице-губернатор города на Неве обвинил бакланов в порче крыши «Зенит Арены».