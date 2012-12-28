Происшествия
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сегодня, 12:51
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Ночью два пенсионера погибли во время пожара
Пожарные МЧС за новогодние каникулы ликвидировали 55 техногенных пожаров. Три человека погибли, шесть — спасены, 22 — эвакуированы.
Еще один человек погиб на новогодних каникулах во время пожара в селе Бутырки Грязинского района, один пострадал в Липецке на улице Макаренко.
В эти дни пожарные спасли шесть человек и эвакуировали 22. В 27 случаях пожарные проводили аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий ДТП. Специалисты Центра ГИМС спасли одного человека на акватории Липецка.
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