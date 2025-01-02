Общество
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сегодня, 10:28
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В центре Липецка начинает цвести верба
Хотя такое явление обычно наблюдается в марте.
Такое же аномальное цветение наблюдалась зимой 2021 года, но тогда хотя бы лежал снег, а в этом январе даже асфальт просох, и погода походит больше на весеннюю. Именно этот период в ботанических справочниках отмечается как время цветения ивы остролистной.
Напомним, что по прогнозу областного метеоцентра, 2 января в регионе от +1 до +6 градусов, а Липецке – от +3 до +5.
День 2 января стал самым теплым в Липецке в 1971 году, когда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1957 году – 27 градусов мороза.
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