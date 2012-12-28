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20 минут назад
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«Стояла на остановке Доватора около 50 минут в ожидание 323-го автобуса...»

Владелец маршрута разводит руками: как такое может быть, если на линию с утра вышли одиннадцать автобусов из двенадцати.

Сегодня после 11 дней работы в режиме выходного дня общественный транспорт в Липецке поехал по обычному расписанию. Но что-то пошло не так. Мы уже рассказали о том, что утром на линию не вышли семь автобусов из плановых двенадцати предпринимателя Виталия Игнатова, обслуживающего 324-й маршрут. А позже в редакцию GOROD48 пришла жалоба на другой маршрут, 323-й.

«Меня зовут Елена. Сегодня утром столкнулась с такой ситуацией. Стояла на остановке Доватора около 50 минут в ожидание 323-го автобуса, но по графику он не пришел вообще. В итоге в автобус я села только в в 08:40, а пришла на остановку в 07:50. Водитель очень грубо хамил пассажирам, хотя люди у него вежливо спрашивали, почему нет автобусов? Ответьте на вопрос, зачем нужен автобус 323-й, если он не ходит по времени?»

За комментарием мы обратились к Ивану Семенихину, руководителю АО работников «НП Автотранс ВОА», обслуживающего 323-й маршрут:

— Мне не известно об этом случае. На линию с утра вышли 11 автобусов из 12-ти. На один автобус не нашлось водителя. Один наш водитель заболел, второй сломал ногу на новогодних праздниках, третий не вышел из отпуска. Но нехватка одного не могла образовать 50-минутный интервал между рейсами в час пик. Будем разбираться.

Говоря о жалобе на хамство водителя, Иван Семенихин ударился в философию. По словам предпринимателя, за день водитель перевозит до тысячи пассажиров. У каждого из них — свой характер. Часто пассажиры начинают срывать на водителе свою злость за что угодно, хоть за промокшую обувь, хотя в этом нет никакой вины перевозчика. Ситуация накаляется в часы пик. А у некоторых водителей характер тоже не сахар. Вот и возникает конфликт. «Но мы, конечно, еще раз обсудим с водителями необходимость высокой культуры обслуживания пассажиров».
общественный транспорт
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Комментарии (5)

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Татьяна Трунова
7 минут назад
Утром транспорт еще ходит, а вот вечером на опытную не дождешься ни 11, ни 323. Вот посмотришь- Елецкий, Университетский — как туда едут 8, 30, 322, а мы как изгои — ножками от Ж/Д вокзала идем на своих двоих, потому что транспорт зачастую будешь ждать минут 50.
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Гоголь Н.В.
11 минут назад
Водитель на маршруте царь и ни один работодатель ему не указ . никто за копейки работать не будет
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маршрутка 333
12 минут назад
Кому не нравится? Ходите тогда пешком
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Добрый дядя
16 минут назад
Если прочитать все новости за сегодня то город можно смело переименовать в Тупик не чистой силы...
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Автохам
8 минут назад
Ну, не знаю, я спокойно везде сегодня ездил, гаишники вежливые, пешедятлов мало.
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