Общество
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20 минут назад
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«Стояла на остановке Доватора около 50 минут в ожидание 323-го автобуса...»
Владелец маршрута разводит руками: как такое может быть, если на линию с утра вышли одиннадцать автобусов из двенадцати.
«Меня зовут Елена. Сегодня утром столкнулась с такой ситуацией. Стояла на остановке Доватора около 50 минут в ожидание 323-го автобуса, но по графику он не пришел вообще. В итоге в автобус я села только в в 08:40, а пришла на остановку в 07:50. Водитель очень грубо хамил пассажирам, хотя люди у него вежливо спрашивали, почему нет автобусов? Ответьте на вопрос, зачем нужен автобус 323-й, если он не ходит по времени?»
За комментарием мы обратились к Ивану Семенихину, руководителю АО работников «НП Автотранс ВОА», обслуживающего 323-й маршрут:
— Мне не известно об этом случае. На линию с утра вышли 11 автобусов из 12-ти. На один автобус не нашлось водителя. Один наш водитель заболел, второй сломал ногу на новогодних праздниках, третий не вышел из отпуска. Но нехватка одного не могла образовать 50-минутный интервал между рейсами в час пик. Будем разбираться.
Говоря о жалобе на хамство водителя, Иван Семенихин ударился в философию. По словам предпринимателя, за день водитель перевозит до тысячи пассажиров. У каждого из них — свой характер. Часто пассажиры начинают срывать на водителе свою злость за что угодно, хоть за промокшую обувь, хотя в этом нет никакой вины перевозчика. Ситуация накаляется в часы пик. А у некоторых водителей характер тоже не сахар. Вот и возникает конфликт. «Но мы, конечно, еще раз обсудим с водителями необходимость высокой культуры обслуживания пассажиров».
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