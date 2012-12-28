Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Убийство со страшного видео произошло 2 января
Происшествия
19-летняя студентка погибла на дороге Тербуны — Волово
Происшествия
«Чапай, чапай!»: рыбак снял на видео переходящую по льду водоема енотовидную собаку
Погода в Липецке
«Выйду ночью в поле с конем»: когда сокольцам не спится они поют
Общество
В Мирном горит дом
Происшествия
«Убийцу Кондрата» заключили под стражу
Происшествия
Во время пожара в Грязинском районе мужчина задохнулся в дыму
Происшествия
В Липецкой области снег и до -5
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: клип с «Мисс Липецка» 1990-х, хулиганство продолжается, начало празднования Рождества
Общество
Небо под Липецком вновь сияло
Общество
Читать все
Убийство со страшного видео произошло 2 января
Происшествия
19-летняя студентка погибла на дороге Тербуны — Волово
Происшествия
«Чапай, чапай!»: рыбак снял на видео переходящую по льду водоема енотовидную собаку
Погода в Липецке
«Убийцу Кондрата» заключили под стражу
Происшествия
Сегодня в Липецке: клип с «Мисс Липецка» 1990-х, хулиганство продолжается, начало празднования Рождества
Общество
В Мирном горит дом
Происшествия
К липецким дошколятам пришёл полицейский Дед Мороз
Общество
Небо под Липецком вновь сияло
Общество
Во время пожара в Грязинском районе мужчина задохнулся в дыму
Происшествия
«Летающая липчанка» выиграла Кубок белгородского губернатора
Спорт
Читать все
Общество
45
14 минут назад
3

К липецким дошколятам пришёл Дед Мороз из полиции

Ёлку нарядили тоже необычную.

В УМВД РФ по Липецкой области утверждают, что он существует – полицейских Дед Мороз. В ведомстве сообщили, что сказочный волшебник в последние дни года явился к воспитанникам липецкого детского садика №4.

Дедушка в зимней полицейской шапке напомнил восторженной публике и правилах безопасного движения по дорогам, о недопустимости игр вблизи проезжей части и необходимости использования световозвращающих элементов на одежде.

Гости и воспитанники детсада вместе нарядили ёлку, на которой вместе с обычными шариками развесили и изображения дорожных знаков.

1fhwt-7MMRo.jpg

Мероприятие прошло в рамках акций «Полицейский Дед Мороз» и «Внимание-каникулы!». В полиции отчитались, что дети были в восторге.

Фото УМВД РФ по Липецкой области
ГИБДД
ПДД
Новый Год
1
0
0
3
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Фокс
2 минуты назад
Сегодня праздник у ребят, ликует пионерия, Сегодня в гости к ним придёт Лаврентий Палыч Берия
Ответить
Катюшка
7 минут назад
Здорово!
Ответить
Александр Н.
8 минут назад
Хорошее и нужное мероприятие, спасибо организаторам.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru