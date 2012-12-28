К липецким дошколятам пришёл Дед Мороз из полиции

Ёлку нарядили тоже необычную.

Гости и воспитанники детсада вместе нарядили ёлку, на которой вместе с обычными шариками развесили и изображения дорожных знаков.











В УМВД РФ по Липецкой области утверждают, что он существует – полицейских Дед Мороз. В ведомстве сообщили, что сказочный волшебник в последние дни года явился к воспитанникам липецкого детского садика №4.Дедушка в зимней полицейской шапке напомнил восторженной публике и правилах безопасного движения по дорогам, о недопустимости игр вблизи проезжей части и необходимости использования световозвращающих элементов на одежде.Мероприятие прошло в рамках акций «Полицейский Дед Мороз» и «Внимание-каникулы!». В полиции отчитались, что дети были в восторге.