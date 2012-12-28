«Чапай, чапай!»: рыбак снял на видео переходящую по льду водоема енотовидную собаку
Сегодня в Липецке: клип с «Мисс Липецка» 1990-х, хулиганство продолжается, начало празднования Рождества
«Чапай, чапай!»: рыбак снял на видео переходящую по льду водоема енотовидную собаку
Сегодня в Липецке: клип с «Мисс Липецка» 1990-х, хулиганство продолжается, начало празднования Рождества
Общество
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14 минут назад
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К липецким дошколятам пришёл Дед Мороз из полиции
Ёлку нарядили тоже необычную.
Дедушка в зимней полицейской шапке напомнил восторженной публике и правилах безопасного движения по дорогам, о недопустимости игр вблизи проезжей части и необходимости использования световозвращающих элементов на одежде.
Гости и воспитанники детсада вместе нарядили ёлку, на которой вместе с обычными шариками развесили и изображения дорожных знаков.
Мероприятие прошло в рамках акций «Полицейский Дед Мороз» и «Внимание-каникулы!». В полиции отчитались, что дети были в восторге.
Фото УМВД РФ по Липецкой области
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