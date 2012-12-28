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Происшествия
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сегодня, 17:15
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За новогодние каникулы задержали 79 пьяных водителей
С 1 января штраф за управление автомобилем в нетрезвом состоянии вырос до 45 тысяч рублей.
С 1 января этого года за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
За повторный случай пьяной езды предусмотрен штраф до трехсот тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до четырехсот часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.
В прошлом году судами у любителей пьяной езды было конфисковано более 60 автомобилей.
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