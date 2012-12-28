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1447
сегодня, 17:15
8

За новогодние каникулы задержали 79 пьяных водителей

С 1 января штраф за управление автомобилем в нетрезвом состоянии вырос до 45 тысяч рублей.

За 11 дней новогодних праздников липецкие автоинспекторы задержали на дорогах области 79 водителей в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, восемь из них совершили правонарушение повторно, за что грозит уже не административная, а уголовная ответственность. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкий области.

С 1 января этого года за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

За повторный случай пьяной езды предусмотрен штраф до трехсот тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до четырехсот часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

В прошлом году судами у любителей пьяной езды было конфисковано более 60 автомобилей.
ПДД
нарушение
пьяная езда
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Ваш тренер
сегодня, 20:36
Только конфискация автомобилей... Больше ничего не поможет, на лишение никто внимания не обращает, так же продолжают ездить.
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Нквд
сегодня, 19:50
Покуда не сделают пожизненное лишение , так и будут садиться за руль под шофе
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А что
сегодня, 20:00
Им помешает без прав сесть за руль подшофе?
Ответить
Житель
сегодня, 20:11
Им помешает без прав сесть за руль подшофе? Потом уже в тюрьму!!!
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Житель Липецка
сегодня, 18:46
Лишать прав пожизненно, только так, иначе не избавиться от постоянных аварий.
Ответить
Патриот
сегодня, 19:19
Вот именно так и не иначе!
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Почему
сегодня, 17:47
штраф сделали не 50000 ! Надеюсь ,ошибку скоро исправят !
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Ссёлки
сегодня, 17:32
Думал в нашем микрорайоне ?
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