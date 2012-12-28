Глава Ельца: «В настоящее время прорабатываем с администрацией кафе причины произошедшего»
Глава Ельца: «В настоящее время прорабатываем с администрацией кафе причины произошедшего»
Сегодня в Липецке: хулиганская сказка, история многожёнца и в отсутствие снега вылепим снеговика из глины
Общество
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сегодня, 11:47
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Бобры в Хлевенском районе чуть не разрушили дорогу
В результате деятельности грызунов образовалась промоина
Чтобы восстановить проезд, провал пришлось засыпать щебнем.
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