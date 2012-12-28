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781
сегодня, 11:47
2

Бобры в Хлевенском районе чуть не разрушили дорогу

В результате деятельности грызунов образовалась промоина

На улице Зеленая в селе Новое Дубовое в ручье поселились бобры. Но соседство выдалось беспокойным, как сообщают  «Донские вести», бобры развернули в ручье бурную деятельность, в результате которой на дороге образовалась промоина.

Чтобы восстановить проезд, провал пришлось засыпать щебнем.
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
да уж
сегодня, 12:04
Хорошо,что никого не отбабрили.
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Капи тан
сегодня, 11:54
Они спустили все пруды в округе
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