В Липецке выросла родительская плата за школьное питание

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, рост родительской платы в день составил от 13 рублей (трехразовое питание учащихся 5-9 классов из малоимущих семей, из семей опекуна (попечителя), приемных семей) до 60 рублей (двухразовое питание учащихся 5-11 классов не льготных категорий).«В связи с ростом потребительских цен на продукты питания в соответствии с законами Липецкой области №№ 166-ОЗ и 205-ОЗ с 1 января 2025 года увеличена стоимость питания в общеобразовательных учреждениях для учащихся льготных категорий. Для исключения социального неравенства и формирования меню в соответствии с нормами СанПиН не только для льготных категорий, но и для всех учащихся, возникла необходимости увеличения родительской платы. Данная мера позволила осуществлять организацию питания по единому меню для всех учащихся, привести меню в соответствие с нормами СанПиН по выходу блюд, общей массе порций, калорийности и содержанию пищевых веществ», — так объяснила подорожание пресс-служба мэрии.