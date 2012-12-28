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149
30 минут назад
2

В Липецке выросла родительская плата за школьное питание

Рост родительской платы в день составил от 13 до 60 рублей.

С 1 января в Липецке выросла родительская плата за школьное питание. Подорожание обедов уже отразилось в новом приложении электронного дневника. 

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, рост родительской платы в день составил от 13 рублей (трехразовое питание учащихся 5-9 классов из малоимущих семей, из семей опекуна (попечителя), приемных семей) до 60 рублей (двухразовое питание учащихся 5-11 классов не льготных категорий).

«В связи с ростом потребительских цен на продукты питания в соответствии с законами Липецкой области №№ 166-ОЗ и 205-ОЗ с 1 января 2025 года увеличена стоимость питания в общеобразовательных учреждениях для учащихся льготных категорий. Для исключения социального неравенства и формирования меню в соответствии с нормами СанПиН не только для льготных категорий, но и для всех учащихся, возникла необходимости увеличения родительской платы. Данная мера позволила осуществлять организацию питания по единому меню для всех учащихся, привести меню в соответствие с нормами СанПиН по выходу блюд, общей массе порций, калорийности и содержанию пищевых веществ», — так объяснила подорожание пресс-служба мэрии.

Иными словами, за подорожавшее из-за инфляции питание льготников доплачивает бюджет, за всех остальных — родители. 
школьное питание
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Жительница
6 минут назад
Да дети в школах почти не едят.Готовят не понятно,что.
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Р
8 минут назад
По плану. Забота о демографии она такая.
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