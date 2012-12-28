Новые налоги и штрафы, самозапрет на кредиты — законы, которые изменят нашу жизнь в 2025 году
Новые налоги и штрафы, самозапрет на кредиты — законы, которые изменят нашу жизнь в 2025 году
Общество
1209
сегодня, 10:09
6
Первым рожденным малышом в Липецке стал мальчик
Рост – 57 сантиметров, вес – 4,4 килограмма.
По словам медиков – настоящий богатырь. С ростом 57 сантиметров и весом в 4 420 грамм.
И все. Ни в Липецке, ни в Ельце, ни в Грязях, где есть родильные дома, больше новорожденных не появилось. Впрочем, только что роды начались еще у одной роженицы в роддоме на Папина, так что есть все основания считать, что 1 января в Липецке станет на одного жителя больше.
фото: областной перинатальный центр
0
0
0
19
2
Комментарии (6)