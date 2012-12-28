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1209
сегодня, 10:09
6

Первым рожденным малышом в Липецке стал мальчик

Рост – 57 сантиметров, вес – 4,4 килограмма.

В роддоме на Папина на 26-й минуте нового года родился мальчик.

По словам медиков – настоящий богатырь. С ростом 57 сантиметров и весом в 4 420 грамм.

И все. Ни в Липецке, ни в Ельце, ни в Грязях, где есть родильные дома, больше новорожденных не появилось. Впрочем, только что роды начались еще у одной роженицы в роддоме на Папина, так что есть все основания считать, что 1 января в Липецке станет на одного жителя больше.

фото: областной перинатальный центр 
Новый год
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Нервная мать
35 минут назад
Раньше писали, что за ночь новогоднюю родилось столько- то детей! А теперь что? Богатырь один?
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МАЛИНА ШИП
46 минут назад
Действительно, БОГАТЫРЬ! Расти здоровым и счастливым, маленький Человек!
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Вася с 11-го
сегодня, 10:30
Богатырь!)родителям всего самого доброго!) С НОВЫМ ГОДОМ!))
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Animal planet с 11-го.
54 минуты назад
Присоединяюсь к поздравлениям!
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рита
сегодня, 10:26
будь счастлив малыш
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Логика 48
сегодня, 10:22
Здоровья малышу и маме!!!
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