Первым рожденным малышом в Липецке стал мальчик

Рост – 57 сантиметров, вес – 4,4 килограмма.

фото: областной перинатальный центр

В роддоме на Папина на 26-й минуте нового года родился мальчик.По словам медиков – настоящий богатырь. С ростом 57 сантиметров и весом в 4 420 грамм.И все. Ни в Липецке, ни в Ельце, ни в Грязях, где есть родильные дома, больше новорожденных не появилось. Впрочем, только что роды начались еще у одной роженицы в роддоме на Папина, так что есть все основания считать, что 1 января в Липецке станет на одного жителя больше.