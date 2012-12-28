Девочку в Ельце травмировала горка в кафе «Томато»

Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе мэрии.

Сегодня GOROD48 написал о травмированной на улице Мира в Ельце 7-летней девочке, на которую упала горка. Но оказалось, что это была горка не в праздничной зоне на центральной городской площади, а в здании рядом, в кафе «Томато». Об этом нам сообщили в пресс-службе мэрии Ельца.— У семилетней девочки — закрытый перелом нижней трети бедра. ЧП случилось прямо в кафе, в игровой зоне, в 23 часа 2 января. По словам мамы девочки, на нее упала пластмассовая горка, — рассказали в мэрии.По факту получения травмы ребенком полиция начала расследование.