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Происшествия
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45 минут назад
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Девочку в Ельце травмировала горка в кафе «Томато»
Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе мэрии.
— У семилетней девочки — закрытый перелом нижней трети бедра. ЧП случилось прямо в кафе, в игровой зоне, в 23 часа 2 января. По словам мамы девочки, на нее упала пластмассовая горка, — рассказали в мэрии.
По факту получения травмы ребенком полиция начала расследование.
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