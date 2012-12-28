Новый год для жителей многоэтажки в Сырском Руднике начался с коммунальной аварии

Более двух дней в доме не было никакой воды — ни холодной, ни горячей.

Сегодня в редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №23А по улице Юношеской с просьбой о помощи.— Добрый день! Не знаем, к кому еще обратиться за помощью. В нашем доме с 1 января нет воды — ни холодной, ни горячей. Связывались со службой ЕДС, с аварийной службой — всё безрезультатно. Практически 200 квартир остались без воды. Человек не может жить в антисанитарных условиях. Надеемся на ваше понимание!Мы переслали это обращение в администрацию Липецка. Нам оперативно ответил лично вице-мэр Павел Кузнецов:— В новогоднюю ночь в доме залило одну из квартир. Аварийная служба отключила стояк холодного и горячего водоснабжения, чтобы ликвидировать утечку. Однако быстро сделать это не удалось по причине отсутствия собственника жилого помещения. Пришлось пойти другим путем: отключить подачу воды в аварийную квартиру из соседей. Сейчас холодное и горячее водоснабжение дома восстановлено. Это подтвердили жители по телефону.