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156
30 минут назад
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Новый год для жителей многоэтажки в Сырском Руднике начался с коммунальной аварии

Более двух дней в доме не было никакой воды — ни холодной, ни горячей.

Сегодня в редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №23А по улице Юношеской с просьбой о помощи.

— Добрый день! Не знаем, к кому еще обратиться за помощью. В нашем доме с 1 января нет воды — ни холодной, ни горячей. Связывались со службой ЕДС, с аварийной службой — всё безрезультатно. Практически 200 квартир остались без воды. Человек не может жить в антисанитарных условиях. Надеемся на ваше понимание!

Мы переслали это обращение в администрацию Липецка. Нам оперативно ответил лично вице-мэр Павел Кузнецов:

— В новогоднюю ночь в доме залило одну из квартир. Аварийная служба отключила стояк холодного и горячего водоснабжения, чтобы ликвидировать утечку. Однако быстро сделать это не удалось по причине отсутствия собственника жилого помещения. Пришлось пойти другим путем: отключить подачу воды в аварийную квартиру из соседей. Сейчас холодное и горячее водоснабжение дома восстановлено. Это подтвердили жители по телефону.
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Комментарии (1)

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Космонавтов 38
4 минуты назад
Лет 8-10 назад соседи затопили своих соседей, из-за чего перекрыли стояк всему подъезду. Воды не было дней 10, ни холодной, ни горячей. Никто нам не помогал: аварийка, управляющая компания и полиция – никто нас не слышал. Через дней 10 хозяин объявился. Нужно в таких случаях что-то делать! Полиция даже номер телефона хозяина почему-то не может пробить. Почему такое безобразие в 21 веке? А если одинокий мужчина уедет на СВО, а его квартира будет топить? Жильцов оставят без воды, и годами будут ждать, когда эта проблема решится?
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