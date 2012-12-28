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6974
сегодня, 00:57
8
В Липецкой области введен красный уровень воздушной опасности
В Липецке прозвучали сирены.
Объявлен красный уровень - угроза атаки БПЛА по Липецкой области.
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Комментарии (8)
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Как гость
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Правда
сегодня, 08:15
Три сбитых беспилотника,это хорошо.Всем спасибо.
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гостья
сегодня, 08:12
А зачем 2 раза сирену включать, нам и одного достаточно чтобы проснуться
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...
сегодня, 09:11
Я её даже не услышал
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Может
сегодня, 08:11
Произошел сбой китайской сигнализации при приближении грозы?
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Гостья1
сегодня, 07:56
СПАСИБО ВСЕМ,КТО КРУГЛОСУТОЧНОЕ СПАСАЕТ НАС!!! ВЫ СПАСАЕТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖИЗНИ!
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все спят, что ли
сегодня, 02:03
никто не комментирует
Ответить
А что ?
сегодня, 01:19
Теперь сирены будут выть при каждом приближении грозы ?!
Ответить
It_happens
сегодня, 01:10
Светомузыка
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Комментарии (8)