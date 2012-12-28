Жильцы дома по улице Меркулова жалуются на мышей и тараканов

ГУК «Стахановская» обещает провести санобработку в ближайшее время.

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Жильцы дома №24 по улице Меркулова пожаловались в редакцию GOROD48 на неприятное соседство — в подъездах живут мыши и тараканы.— Управляющая компания «Стахановская» не обращает внимания на обращения граждан. Мусоропровод заварили, но не провели дезинфекцию. Запах в подъездах тот ещё. Ждите гостей: в мусоропроводе тараканам есть стало нечего, — возмущаются липчане.Как рассказал GOROD48 директор ООО «ГУК «Стахановская» Дмитрий Синельников, о проблеме ему уже известно из чата дома. На грызунов и тараканов жалуются жильцы двух подъездов.— Три недели назад в доме заварили мусоропровод. Но некоторые жильцы оказались недовольны и не доносят мусор до контейнерной площадки, оставляя пакеты с отходами в подъезде. Хотя контейнерная площадка совсем рядом. Отсюда — антисанитария. Со своей стороны управляющая компания в самое ближайшее время проведёт санобработку в подъездах. Но ведь управляющей компании нечем кормить ни мышей, ни тараканов — тут многое зависит от сознательности самих жильцов. Тараканы вообще появляются, когда в квартирах антисанитария. Но мы со своей стороны сделаем всё возможное, чтобы решить проблему, — отметил Дмитрий Синельников.