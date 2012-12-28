Над территорией Липецкой области ночью сбили беспилотник

Минобороны отчиталось об уничтожении прошедшей ночью дежурными средствами ПВО 22 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает телеграм-канал Минобороны РФ.Десять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, по четыре БПЛА сбиты над территориями Орловской и Ростовской областей, два – над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Волгоградской и Липецкой областей.