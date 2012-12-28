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1943
сегодня, 09:47
14

Над территорией Липецкой области ночью сбили беспилотник

Минобороны отчиталось об уничтожении прошедшей ночью дежурными средствами ПВО 22 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает телеграм-канал Минобороны РФ.

Десять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, по четыре БПЛА сбиты над территориями Орловской и Ростовской областей, два – над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Волгоградской и Липецкой областей.
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
19 минут назад
В телеге есть канал Радар по всей России и Радар Липецк Вся информация по беспилотникам
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житель
28 минут назад
А в каком районе сбили? Средства оповещения не сработали.
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Патриот
8 минут назад
А каком надо, в таком и сбили.
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Animal planet.
21 минуту назад
Тебе знать это не нужно,в каком районе,все тебе расскажи.
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Юрий грязи
39 минут назад
Вот и опасайся они не говорят над каким районам лип. Обл.
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Интересно
41 минуту назад
В телеге нет ничего, проспали?
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Лип
20 минут назад
Уже кстати не в первый раз
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Гость
49 минут назад
И где система оповещения? Тоже Новый год отмечает?!
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Липа
51 минуту назад
Люди, пускающие салюты, у вас в голове что? Ну раз хотите слышать бах, идите на передовую. Я уже не сомневаюсь, что большинство жителей города - свиньи
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Патриот
58 минут назад
Слава нашей ПВО!
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Жительница Опытной
сегодня, 09:55
А почему сирены не было?
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Вам
52 минуты назад
Не угодить. Есть сирена -плохо, дитей разбудили, нет сирены-плохо, все всё проспали. Третий день самолёты летают, и так понятно.
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А потому что
сегодня, 09:58
Люди спали
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007
сегодня, 09:54
МЧС и гн Губернатор спят
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