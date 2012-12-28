Два человека попали в больницу после столкновения трех автомобилей на улице Октябрьской
Два человека попали в больницу после столкновения трех автомобилей на улице Октябрьской
Происшествия
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сегодня, 09:47
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Над территорией Липецкой области ночью сбили беспилотник
Минобороны отчиталось об уничтожении прошедшей ночью дежурными средствами ПВО 22 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Десять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, по четыре БПЛА сбиты над территориями Орловской и Ростовской областей, два – над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Волгоградской и Липецкой областей.
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