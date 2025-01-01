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В новогоднюю ночь над Липецкой областью наблюдали полярное сияние
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572
сегодня, 11:58
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В новогоднюю ночь над Липецкой областью наблюдали полярное сияние

Правда, там, где небо не было покрыто тучами.

Полярные сияния в нашей местности уже не редкость. Вот и в эту новогоднюю ночь над Липецкой областью наблюдали это атмосферное явление. Фотографии сделала липчанка Светлана Кошкарова, увлекающаяся съемкой ночного неба.

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— Северное сияние спровоцировала случившаяся 29 декабря на Солнце вспышка высшего X класса. На следующий день, 30 декабря, произошли подряд еще две вспышки X класса. Так что одновременно к Земле отправились несколько выбросов вещества. Пик магнитной бури пришелся прямо на новогоднюю полночь. Сияло очень ярко, но в Липецке был ледяной дождь и небо было затянуто тучами. Впрочем, в третьем часу ночи в облаках стали появляться просветы и вот один из таких просветов пришелся как раз на одну из «свечек» сияния. К утру небо очистилось, но и овал сияний ушел сильно севернее наших широт. Но если активность сохранится, есть шанс увидеть редкое атмосферное явление и предстоящей ночью, — сообщила GOROD48 фотограф.
полярное сияние
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Комментарии (1)

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Сначала новые
кашмар
25 минут назад
достали эти магнитные бури, голова болит, бессоница...
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