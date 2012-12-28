Утром на линию не вышли семь автобусов из плановых двенадцати предпринимателя Виталия Игнатова.

Сегодня липчанка Светлана Кукина опубликовала в соцсетях гневный пост о работе 324-го маршрута:«Уважаемая администрация города! Ответьте на вопрос: зачем городу 324-й маршрут, если он не работает от слова совсем?! ЧАС, вы вдумайтесь, ЧАС простоять на остановке «Берёзовая аллея», чтобы доехать до 41-й школы! Сегодня, 09.01.2025 года, я пыталась уехать на работу, но не в 7:19, не в 7:26, не в 7:41, не в 7:47 заявленных в расписании рейсов НЕ БЫЛО! Не пора ли лишать лицензии и отбирать маршрут? Может, проще найти ответственного и пунктуального перевозчика?. Это ведь немыслимо столько ждать. Как объяснить работодателю своё опоздание?»Мы переслали эту жалобу предпринимателю Виталию Игнатову, обслуживающему 324-й маршрут.— Это наша вина, каюсь, — ответил предприниматель. — Сегодня на линию не вышли семь автобусов из плановых двенадцати. Три из них — по причине неисправности электроники: ее коротит влага, которая попадает в систему управления автобусов «Мерседес» через низко расположенные люки. Это беда старых немецких автобусов. Три автобуса не вышли на работу из-за водителей, еще отмечающих новогодние праздники. Но сегодня до обеда мы частично поправили ситуацию, вывели на маршруты три резервные машины.По словам предпринимателя, самой большой проблемой стала кадровая. Перевозчики не могут найти ответственных водителей даже на зарплату в сто тысяч рублей, чтобы заменить тех, с кем было бы можно расстаться. «Те, кто сейчас получает права категории Д, почему-то не справляются с элементарными навыками вождения». Поэтому в ИП работают несколько водителей в возрасте за 60 лет. И кадровая проблема только усугубляется.Как отметили в профильном департаменте мэрии, к перевозчику, осуществляющему движение по маршруту №324, за нарушение графика будут применены штрафные санкции.