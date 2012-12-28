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Происшествия
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сегодня, 16:14
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Устроившие взрыв в подъезде подростки установлены
В отношении их родителей составлены административные протоколы.
Напомним, подростки взорвали петарду в подъезде 4 января, жильцы обратились в отдел полиции №6 спустя час с небольшим после происшествия. Подростков записала камера домофона.
— Весь наш подъезд разгромлен: осыпались краска и штукатурка со стен и побелка с потолка. Сразу после взрыва петарды, который произошёл на первом этаже рядом с электрическим щитком, у нас свет моргал — мы даже обращались в аварийную службу. А дым стоял даже на восьмом этаже, хотя всё случилось на первом, — рассказала GOROD48 живущая в подъезде женщина.
По словам жильцов, попавшие на запись камеры наблюдения мальчики — семиклассники одной из липецких школ.
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