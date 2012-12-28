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сегодня, 16:14
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Устроившие взрыв в подъезде подростки установлены

В отношении их родителей составлены административные протоколы.

Устроившие взрыв в подъезде дома №11 по улице Клавдии Шаталовой в Липецке 13-летние подростки установлены. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в отношении их родителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Напомним, подростки взорвали петарду в подъезде 4 января, жильцы обратились в отдел полиции №6 спустя час с небольшим после происшествия. Подростков записала камера домофона. 

— Весь наш подъезд разгромлен: осыпались краска и штукатурка со стен и побелка с потолка. Сразу после взрыва петарды, который произошёл на первом этаже рядом с электрическим щитком, у нас свет моргал — мы даже обращались в аварийную службу. А дым стоял даже на восьмом этаже, хотя всё случилось на первом, — рассказала GOROD48 живущая в подъезде женщина.

По словам жильцов, попавшие на запись камеры наблюдения мальчики — семиклассники одной из липецких школ.
хулиганство
пиротехника
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
ссср
15 минут назад
воспитывать должны родители а не смартфоны.
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Иван
сегодня, 20:17
Привыкли с малолетства развлекаться вместо труда. Нет бы родителям помогали во всем, то посуду помыли, то полы в квартире, то мусор выбросили, в магазин за хлебом да молоком сходили, так нет, деток надо развлекать. Вот родители и доразвлекали...теперь в 13 лет сами себе развлечение нашли.
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Нелли
сегодня, 18:30
Наказать огромным штрафом,и поставить на учёт,чтоб другим повадно не было.
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Нелли
сегодня, 18:27
Наказать огромным штрафом,и поставить на учёт,чтоб другим повадно не было.
Ответить
Добавлю
сегодня, 18:10
Никто не мешает управляющей компании подать иск о возмещении за ремонт. Жители тоже монут подать, если их дверь испорчена.
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в такое не простое время
сегодня, 18:07
еще и взрывают свои дебильные пукалки. Ну стало ВЕСЕЛО?
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мы такими не были
сегодня, 18:05
заставить делать ремонт в подъезде. еще и за моральный ущерб жильцам, может задумаются.
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Коко джамбо
сегодня, 17:45
Вот пойдёшь в полицию служить а заставят за подростками с петардами бегать...
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Орешкин
сегодня, 17:43
Любят взрывать, пусть идут на СВО вместе со своими родителями.
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Когда бы
сегодня, 17:28
Нельзя закон невелит 152 фз . Персональные данные .
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