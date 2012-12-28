Два человека попали в больницу после столкновения трех автомобилей на улице Октябрьской
Два человека попали в больницу после столкновения трех автомобилей на улице Октябрьской
Происшествия
327
26 минут назад
1
Ветром с корнем вырвало новогоднюю елку в Липецке
Ее можно назвать и елкой мэра – дерево посадили в сентябре по указанию Романа Ченцова.
Ее можно назвать и елкой мэра: три дерева были посажены в сентябре «Зеленхозом» по указанию главы города Романа Ченцова.
Кроме елки ветер сломал ветки дерева у дома №6 по улице Циолковского, одна из них повредила автомобиль «Сузуки».
С балкона шестого этажа на улице Славянова, 2 (микрорайон «Университетский») ветер оторвал металлический лист. Бригада аварийно-спасательного отряда управления по делам ГО и ЧС установила сигнальное ограждение.
О сильном ветре, который дул в Липецке двое предыдущих суток, предупреждало региональное управление МЧС.
0
0
0
0
0
Комментарии (1)