Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Новогодних страшилок прибыло: ребенок попал в больницу после неудачной бьюти-процедуры
Общество
Штормовое предупреждение: порывы ветра сохранятся до 18 метров в секунду
Происшествия
А знаете ли вы, что 200 лет назад липчан считали эталонными горожанами?
А знаете ли вы
Пожарная статистика: двое погибли и десять пострадавших в пяти ДТП 1 января
Происшествия
Два человека попали в больницу после столкновения трех автомобилей на улице Октябрьской
Происшествия
Инспекторы ГАИ будут дежурить в местах массовых гуляний и искать пьяных водителей
Общество
Баки на боку возмутили липчанина
Общество
В районе «Ашана» столб с оборванными проводами лежит на проезжей части
Происшествия
Сегодня в Липецке: нетающий снеговик, ква-квартирник и бабка с дедом без яйца
Общество
В Липецкой области ожидаются два дня кратковременных осадков
Погода в Липецке
Читать все
Новогодних страшилок прибыло: ребенок попал в больницу после неудачной бьюти-процедуры
Общество
Баки на боку возмутили липчанина
Общество
В Липецкой области ожидаются два дня кратковременных осадков
Погода в Липецке
Открытый чемпионат Липецка по зимнему плаванию соберет больше 100 участников
Общество
В районе «Ашана» столб с оборванными проводами лежит на проезжей части
Происшествия
Автодор предупреждает водителей о мокром снеге на трассе М-4 «Дон»
Погода в Липецке
Штормовое предупреждение: порывы ветра сохранятся до 18 метров в секунду
Происшествия
Два человека попали в больницу после столкновения трех автомобилей на улице Октябрьской
Происшествия
Сегодня в Липецке: новогодняя нейросеть, сумеречный зоопарк и вечер с тапёром
Общество
Ветром с корнем вырвало новогоднюю елку в Липецке
Происшествия
Читать все
Происшествия
327
26 минут назад
1

Ветром с корнем вырвало новогоднюю елку в Липецке

Ее можно назвать и елкой мэра – дерево посадили в сентябре по указанию Романа Ченцова.

Сегодня ночью порывами ветра, достигавшими скорости в 18 м/с, вырвало с корнем украшенную возле административного здания на улице Первомайской, 78, елку.

Ее можно назвать и елкой мэра: три дерева были посажены в сентябре «Зеленхозом» по указанию главы города Романа Ченцова.

j4m9kpf38dc4349ovgiv1hzlijfbfj4b.webp

Кроме елки ветер сломал ветки дерева у дома №6 по улице Циолковского, одна из них повредила автомобиль «Сузуки».

С балкона шестого этажа на улице Славянова, 2 (микрорайон «Университетский») ветер оторвал металлический лист. Бригада аварийно-спасательного отряда управления по делам ГО и ЧС установила сигнальное ограждение.

95b459b7-2a98-4449-894c-1ef881685d50.jpg

О сильном ветре, который дул в Липецке двое предыдущих суток, предупреждало региональное управление МЧС.
ветер
непогода
0
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Алкан лтз
4 минуты назад
Видимо мер чем-то виноват! То что даже природа ему знак подает не хороший!
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru