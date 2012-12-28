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Общество
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сегодня, 15:03
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Новогодних страшилок прибыло: ребенок попал в больницу после неудачной бьюти-процедуры

А всего-то ему дома родные покрасили волосы.

«Областная детская больница» решила поделиться в эти новогодние дни историей молодого человека, которая могла бы и не стать достоянием общественности, если бы не пресловутое самолечение и безответственное отношение к процедурам красоты. Но, обо все по порядку.

Вечером бригада скорой медпомощи доставила в больницу подростка в среднетяжёлом состоянии с резким отёком, зудом и сильным покраснением кожи головы. 

«При госпитализации сразу же была начата гормональная и десенсибиллизирующая терапия. Ангиоотёк оказался настолько сильным и упорным, что под влиянием лечения уменьшался с очень медленной скоростью. В настоящее время состояние кожных покровов возвращается в норму», — отметили медики.

А началось все с того, как сказано в официальном сообществе медучреждения, что родные подростку в домашних условиях покрасили волосы: резко покраснела кожа головы, это стало сопровождаться зудом и выраженной отёчностью кожи век и лица из-за аллергическая реакция на химические вещества, содержащиеся в краске для волос. Самолечение с помощью противоаллергических средств не помогло. Симптомы отёка и зуда кожи стали неотвратимо нарастать. Возникла острая необходимость обратиться в больницу.

Поэтому врачи решили в очередной раз обратиться к взрослым и подрастающему поколению с просьбой процедуры, связанные с воздействием на человека потенциально опасных раздражающих веществ, проводить только в профессиональных организациях с подбором профессиональных наборов, которые протестированы и получили соответствующий допуск. А при  возникновении острой аллергической реакции больному или его окружению необходимо сразу же обращаться в скорую медицинскую помощь, так как в отдельных случаях счёт идёт на минуты. Правильно выбрать необходимую тактику лечения в такой ситуации может только врач.

Мы в свою очередь напомним, что в Липецке 3, 5, 7 января поликлиники не работают, 4 и 6 января — по графику рабочего дня, 8 января — по графику субботнего дня с приёмом вызовов для оказания неотложной помощи до 14.00.

Стоматологические поликлиники будут работать 4, 6, 8 января до 14.00. ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника — Стоматологический центр» окажет экстренную помощь в кабинете хирургической стоматологии
(ул. Циолковского, 22.)

Круглосуточно работают травмпункты: 

— ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» (ул. Космонавтов, 39);
— ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный Сокол» (ул. Ушинского, 10);
— ГУЗ «Липецкая городская больница №4 «Липецк-Мед» (ул. Коммунистическая, 24);
— ГУЗ «Областная детская больница» (ул. Московская, д. 6а).
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Нервная мать
30 минут назад
Эх... Родители и дети. Лучшая краска- хна и басма. И то в последние годы и это под сомнением. А вы химией голову красите. Так без волос ходим от нервов, еды, воздуха, так еще химией красить хорошие натуральные волосы. Зачем?
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А медики
30 минут назад
Слышали когда нибудь о врачебной тайне, и как??? Или за деньги расскажут что угодно??? А редакция!!!
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Ответ
41 минуту назад
200 лет назад такого и в Нью-Йорке не было
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Гостья
42 минуты назад
Самое главное какую краску использовали не написали. А так удивляться нечему. Каждый раз как помоешь голову и искупаешься, начинается зуд тела и головы, даже чесаться начинаешь. Считаю что что-то с водой и сейчас химия во всем.
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Е.
8 минут назад
Гостьч, это не химия, а жесткость воды.
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Лиза
45 минут назад
Нормальные родители своему ребёнку не будут красить волосы.
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Однако
55 минут назад
200 лет тому назад такого не было в Липецке
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панк
сегодня, 15:37
нафига? а главное -зачем? где синий-зелёный-красный-оранжевый?
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Буран
сегодня, 15:37
Красота требует жертв!
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Липчанин
сегодня, 15:34
Не, ну видно что здесь виноваты школа, собаки и водители.
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