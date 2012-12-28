Новогодних страшилок прибыло: ребенок попал в больницу после неудачной бьюти-процедуры

А всего-то ему дома родные покрасили волосы.



«Областная детская больница» решила поделиться в эти новогодние дни историей молодого человека, которая могла бы и не стать достоянием общественности, если бы не пресловутое самолечение и безответственное отношение к процедурам красоты. Но, обо все по порядку.Вечером бригада скорой медпомощи доставила в больницу подростка в среднетяжёлом состоянии с резким отёком, зудом и сильным покраснением кожи головы.«При госпитализации сразу же была начата гормональная и десенсибиллизирующая терапия. Ангиоотёк оказался настолько сильным и упорным, что под влиянием лечения уменьшался с очень медленной скоростью. В настоящее время состояние кожных покровов возвращается в норму», — отметили медики.А началось все с того, как сказано в официальном сообществе медучреждения, что родные подростку в домашних условиях покрасили волосы: резко покраснела кожа головы, это стало сопровождаться зудом и выраженной отёчностью кожи век и лица из-за аллергическая реакция на химические вещества, содержащиеся в краске для волос. Самолечение с помощью противоаллергических средств не помогло. Симптомы отёка и зуда кожи стали неотвратимо нарастать. Возникла острая необходимость обратиться в больницу.Поэтому врачи решили в очередной раз обратиться к взрослым и подрастающему поколению с просьбой процедуры, связанные с воздействием на человека потенциально опасных раздражающих веществ, проводить только в профессиональных организациях с подбором профессиональных наборов, которые протестированы и получили соответствующий допуск. А при возникновении острой аллергической реакции больному или его окружению необходимо сразу же обращаться в скорую медицинскую помощь, так как в отдельных случаях счёт идёт на минуты. Правильно выбрать необходимую тактику лечения в такой ситуации может только врач.Мы в свою очередь напомним, что в Липецке 3, 5, 7 января поликлиники не работают, 4 и 6 января — по графику рабочего дня, 8 января — по графику субботнего дня с приёмом вызовов для оказания неотложной помощи до 14.00.Стоматологические поликлиники будут работать 4, 6, 8 января до 14.00. ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника — Стоматологический центр» окажет экстренную помощь в кабинете хирургической стоматологии(ул. Циолковского, 22.)Круглосуточно работают травмпункты:— ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» (ул. Космонавтов, 39);— ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный Сокол» (ул. Ушинского, 10);— ГУЗ «Липецкая городская больница №4 «Липецк-Мед» (ул. Коммунистическая, 24);— ГУЗ «Областная детская больница» (ул. Московская, д. 6а).