Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Плюсовые температуры покидают Липецкую область
Общество
Глава Ельца: «В настоящее время прорабатываем с администрацией кафе причины произошедшего»
Происшествия
МЧС предупреждает о гололеде и гололедице
Общество
В аварии с участием трех машин пострадала 15-летняя девочка
Происшествия
Играл в «Спартаке» у Романцева - «Металлург» определился с главным тренером и его помощниками
Спорт
Крупный пожар в Ельце: горит кафе «Шашлычный дом»
Происшествия
Новый год для жителей многоэтажки в Сырском Руднике начался с коммунальной аварии
Общество
Девочку в Ельце травмировала горка в кафе «Томато»
Происшествия
В Ельце на 7-летнюю девочку упала горка
Происшествия
А знаете ли вы, что Липецк называли увеселительным домом Москвы?
А знаете ли вы
Читать все
Глава Ельца: «В настоящее время прорабатываем с администрацией кафе причины произошедшего»
Происшествия
МЧС предупреждает о гололеде и гололедице
Общество
Сегодня в Липецке: хулиганская сказка, история многожёнца и в отсутствие снега вылепим снеговика из глины
Общество
Крупный пожар в Ельце: горит кафе «Шашлычный дом»
Происшествия
Ночью дороги Липецка будут посыпать песком и солью более 30 единиц техники
Общество
«Выйду ночью в поле с конем»: когда сокольцам не спиться они поют
Общество
Бобры в Хлевенском районе чуть не разрушили дорогу
Общество
На Соколе горел расселенный дом
Происшествия
В аварии с участием трех машин пострадала 15-летняя девочка
Происшествия
МЧС предупреждает о тумане
Общество
Читать все
Общество
292
23 минуты назад
5

«Выйду ночью в поле с конем»: когда сокольцам не спится они поют

На Соколе ночью устроили песенный флешмоб

В одну из первых ночей наступившего нового года в многоэтажках на улице Бородинской сокольцы устроили певческий флэшмоб. Один затянул с балкона или из окна на весь жилой комплекс песню «Выйду ночью в поле с конем», и из других квартир ее подхватили. Видео опубликовано в соцсетях.

Кстати, такие спевки в микрорайонах с многоквартирными домами в Липецке не редкость. Например, «Елецкий» часто поет таким же образом. Кто-то запевает с балкона или из окна квартиры на весь район – в домах рядом подхватывают.
песни
0
1
0
1
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Наталья
2 минуты назад
Если люди поют,значит всё будет хорошо ещё не всё потеряно!!!
Ответить
Ха
3 минуты назад
Когда на всех положил огромный.... Когда хочу- тогда ору! Я с сняла.
Ответить
Тётя Мотя
4 минуты назад
Лишь бы только с балкона не выходили а так то пускай поют,когда ещё можно так отдохнуть,как не на Новый год.
Ответить
Ольга
11 минут назад
После песен уже приходит белка и аплодирует.
Ответить
русский язык
12 минут назад
И что только не сделаешь, чтобы не спитЬся. Особенно, когда на столе осталось ещё море спиртного. ))
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru