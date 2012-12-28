Глава Ельца: «В настоящее время прорабатываем с администрацией кафе причины произошедшего»
Глава Ельца: «В настоящее время прорабатываем с администрацией кафе причины произошедшего»
Сегодня в Липецке: хулиганская сказка, история многожёнца и в отсутствие снега вылепим снеговика из глины
Общество
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23 минуты назад
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«Выйду ночью в поле с конем»: когда сокольцам не спится они поют
На Соколе ночью устроили песенный флешмоб
Кстати, такие спевки в микрорайонах с многоквартирными домами в Липецке не редкость. Например, «Елецкий» часто поет таким же образом. Кто-то запевает с балкона или из окна квартиры на весь район – в домах рядом подхватывают.
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