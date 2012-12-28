«Выйду ночью в поле с конем»: когда сокольцам не спится они поют

На Соколе ночью устроили песенный флешмоб

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В одну из первых ночей наступившего нового года в многоэтажках на улице Бородинской сокольцы устроили певческий флэшмоб. Один затянул с балкона или из окна на весь жилой комплекс песню «Выйду ночью в поле с конем», и из других квартир ее подхватили. Видео опубликовано в соцсетях.Кстати, такие спевки в микрорайонах с многоквартирными домами в Липецке не редкость. Например, «Елецкий» часто поет таким же образом. Кто-то запевает с балкона или из окна квартиры на весь район – в домах рядом подхватывают.