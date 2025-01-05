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Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье
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Общество
515
сегодня, 18:34
11

Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье

Присоединиться к волонтёрам может каждый.

Волонтёры из Липецкой области принимают участие в ликвидации последствий разлива мазута на черноморском побережье.

Как выяснил GOROD48, что не менее шести жителей региона отправились в чрезвычайной ситуации в район Анапы. Неравнодушные липчане добрались в район бедствия своим ходом, в том числе компания из четырёх человек на личном автомобиле. Сейчас они работают вместе с другими энтузиастами, прибывшими из десятков регионов страны, даже из Камчатки и Приморья.

Наши земляки спасают птиц, кроме того им удалось выручить из беды и сохранить жизнь маленькой симпатичной черепашке. Бороться приходится не только с мазутом, но и с залежами пластика, которыми усеяли берега во время курортного сезона нерадивые отдыхающие.

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Присоединиться к добровольцам и спасти природу может каждый. Добровольцам помогают с размещением, выдают необходимый инвентарь. Координационный штаб находится в селе Витязево (11 от Анапы) на улице Черноморской, 120б, телефон для справок 8 (989) 232-10-23).

Катастрофа произошла 15 декабря. Два танкера класса «Волгонефть» из-за сложных метеоусловий потерпели крушение, погиб один человек. В море вылилось несколько тысяч тонн мазута.

Фото ТГ-канала волонтёров Дмитрия Урываева и Софии Пунько
Экология
катастрофа
мазут
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Комментарии (12)

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Сначала новые
Пришвина 19
9 минут назад
Нас сегодня подожгли, весь подъезд в копоти просто удас.
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реалист
16 минут назад
тут в городе убирайся и убирайся и ехать не куда не надо
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Народ
25 минут назад
Мы платим налоги. Работай, государство.
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Не смеши
15 минут назад
И много налогов ты платишь? Три тысячи в год?
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Знаток
31 минуту назад
Уехала семья туда.На детях малых СИЗов не увидел.
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Скажите
41 минуту назад
Сколько платят волонтёрам,или они за еду волонтёрят.
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Бухгалтерия
24 минуты назад
Мазутом расплачиваются с ними.
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Тамара
46 минут назад
Липчане молодцы! Вы спасаете море, всех живущих в нём, и нас. Это экологическая беда, которая ещё нам всём отзовётся. Я благодарю вас, Липчане. Жаль, но я в силу обстоятельств не смогу вам помочь. А желание большое..
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отставник
46 минут назад
все конечно понимаю но как же работа или отпуск за свой счет взяли , у нас на Руси столько контингента который можно и нужно привлечь но увы
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Лиза
50 минут назад
Молодцы!
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Липчанин
сегодня, 18:41
А что, в Липецке проблем уже нет?
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