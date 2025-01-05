Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье

Присоединиться к волонтёрам может каждый.

Наши земляки спасают птиц, кроме того им удалось выручить из беды и сохранить жизнь маленькой симпатичной черепашке. Бороться приходится не только с мазутом, но и с залежами пластика, которыми усеяли берега во время курортного сезона нерадивые отдыхающие.









Волонтёры из Липецкой области принимают участие в ликвидации последствий разлива мазута на черноморском побережье.Как выяснил GOROD48, что не менее шести жителей региона отправились в чрезвычайной ситуации в район Анапы. Неравнодушные липчане добрались в район бедствия своим ходом, в том числе компания из четырёх человек на личном автомобиле. Сейчас они работают вместе с другими энтузиастами, прибывшими из десятков регионов страны, даже из Камчатки и Приморья.Присоединиться к добровольцам и спасти природу может каждый. Добровольцам помогают с размещением, выдают необходимый инвентарь. Координационный штаб находится в селе Витязево (11 от Анапы) на улице Черноморской, 120б, телефон для справок 8 (989) 232-10-23).Катастрофа произошла 15 декабря. Два танкера класса «Волгонефть» из-за сложных метеоусловий потерпели крушение, погиб один человек. В море вылилось несколько тысяч тонн мазута.