Происшествия
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вчера, 22:44
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В Липецком районе мужчина погиб при купании в необорудованном месте
Мужчину без признаков жизни вытащили из воды отдыхающие.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть. В настоящее время тело передано правоохранительным органам для проведения необходимых процессуальных действий. После завершения следственных мероприятий тело будет направлено в морг Липецкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти.
Это уже шестая жертва происшествий на водоемах Липецкой области с начала купального сезона.
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