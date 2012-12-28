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вчера, 22:44
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В Липецком районе мужчина погиб при купании в необорудованном месте

Мужчину без признаков жизни вытащили из воды отдыхающие.

Сегодня в необорудованном для купания пруду Чапыж возле села Сухая Лубна, в Липецком муниципальном округе, отдыхающие вытащили из воды мужчину без признаков жизни и доставили его на берег.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть. В настоящее время тело передано правоохранительным органам для проведения необходимых процессуальных действий. После завершения следственных мероприятий тело будет направлено в морг Липецкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти.

Это уже шестая жертва происшествий на водоемах Липецкой области с начала купального сезона.


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Комментарии (5)

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Сначала новые
Р
сегодня, 06:52
Ни на что нету денег 35 лет. Только для олигархов
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Адвокат Черный
сегодня, 04:51
Закусывать надо.... Царство небесное мужику
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Спрутс
сегодня, 01:32
А где у нас оборудованные? Все формально огромные мусорные баки.
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Пенс
сегодня, 01:17
А как оборудовать? Сеткой рабицей обнести? Как лягушатники в пионерлагере?
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А лександр
вчера, 23:35
Оборудовать место для купания с шезлонгами, с буйками и т.д. по требованиям предусмотренными законом в этом прудуЧапыж, который расположен далеко не в шаговой доступности для жителей Сухой Лубны(3- 5 км от села) я считаю абсурдно. А вот пруд, который расположен в центре села , который с покон веков считался настоящим местом отдыха ЗАГАЖЕН....и не побаюсь высказать свое мнение по воле или не желанию, или своей ограниченности ...властей этого старинного села начиная с конца СССР....
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