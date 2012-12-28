В Липецком районе мужчина погиб при купании в необорудованном месте

Мужчину без признаков жизни вытащили из воды отдыхающие.

Сегодня в необорудованном для купания пруду Чапыж возле села Сухая Лубна, в Липецком муниципальном округе, отдыхающие вытащили из воды мужчину без признаков жизни и доставили его на берег.Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть. В настоящее время тело передано правоохранительным органам для проведения необходимых процессуальных действий. После завершения следственных мероприятий тело будет направлено в морг Липецкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти.Это уже шестая жертва происшествий на водоемах Липецкой области с начала купального сезона.