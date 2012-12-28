Дозвониться в службу поддержки «Электронной школы» сложно

В новом электронном дневнике пока только расписание, а в техподдержке работает только автоответчик. Дозвониться до оператора невозможно.

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Но на деле возникли трудности не только в использовании системы, но и в работе службы поддержки. Сегодня днём редакцию GOROD48 завалили вопросами: где искать домашнее задание на завтра, как добавить в дневник второго ребёнка, куда пропали итоговые отметки за предыдущие две четверти? В управлении образования и науки Липецкой области посоветовали позвонить на указанный выше номер. И мы позвонили.



«Здравствуйте, вы позвонили в службу технической поддержки электронного журнала «Элжур». Если вы являетесь учеником или родителем и у вас возникли вопросы по работе платформы, касающиеся регистрации и восстановления доступа — нажмите 1, оплаты услуг и списания средств — нажмите 2, для повтора и возврата нажмите 0, для соединения со специалистом технической поддержки — нажмите 2», — сообщил автоответчик на том конце трубки.



Нас интересовало, где теперь искать домашнее задание, чтобы не схлопотать уже завтра двойку, и поэтому нажали «2» для соединения со специалистом.



«Ваша позиция в очереди — один. Ожидайте ответа оператора. Благодарим за терпение», — прозвучало на том конце трубки. И всё.



Дальше было 20 минут ожидания и прослушивания успокаивающей музыки. За терпение поблагодарили заблаговременно. Но на 21-й минуте оно всё же лопнуло и журналист повесил трубку, так и не дождавшись ответа. При повторной попытке дозвониться наша позиция в очереди была уже «два» и ждать не имело смысла.



Видимо, в работе службы техподдержки «Электронного дневника» тоже временные трудности, как и в использовании самой системы.



— Все неполадки устраняются, — сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области.