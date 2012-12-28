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сегодня, 14:34
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Дозвониться в службу поддержки «Электронной школы» сложно

В новом электронном дневнике пока только расписание, а в техподдержке работает только автоответчик. Дозвониться до оператора невозможно. 

С 1 января региональная информационная система «Электронная школа» дополнена модулями для улучшения качества работы. Об этом сообщила пресс-служба управления образования Липецкой области. Ранее родителей попросили скачать новое мобильное приложение «Дневник Липецкой области», которое предоставляет доступ к информации об успеваемости школьников, расписании уроков, домашних заданиях и новостях учебного заведения.

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«Теперь пользователи обладают расширенным функционалом, а у родителей появился удобный единый личный кабинет с информацией обо всех их детях. При наличии нескольких ролей в системе можно переключаться между ними без необходимости входа в разные аккаунты. Также можно использовать мобильное приложение «Дневник Липецкой области»: электронный журнал для учителей, электронный дневник для учащихся и их родителей. В процессе внедрения технических модулей возможны временные трудности в использовании системы. По всем вопросам можно обратиться в службу поддержки «Электронной школы» по телефону 8 800 555-22-50, e-mail: lipetsk@help-obr.ru», — говорится в сообщении управления образования и науки Липецкой области. 

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Но на деле возникли трудности не только в использовании системы, но и в работе службы поддержки. Сегодня днём редакцию GOROD48 завалили вопросами: где искать домашнее задание на завтра, как добавить в дневник второго ребёнка, куда пропали итоговые отметки за предыдущие две четверти? В управлении образования и науки Липецкой области посоветовали позвонить на указанный выше номер. И мы позвонили.

«Здравствуйте, вы позвонили в службу технической поддержки электронного журнала «Элжур». Если вы являетесь учеником или родителем и у вас возникли вопросы по работе платформы, касающиеся регистрации и восстановления доступа — нажмите 1, оплаты услуг и списания средств — нажмите 2, для повтора и возврата нажмите 0, для соединения со специалистом технической поддержки — нажмите 2», — сообщил автоответчик на том конце трубки.

Нас интересовало, где теперь искать домашнее задание, чтобы не схлопотать уже завтра двойку, и поэтому нажали «2» для соединения со специалистом.

«Ваша позиция в очереди — один. Ожидайте ответа оператора. Благодарим за терпение», — прозвучало на том конце трубки. И всё.

Дальше было 20 минут ожидания и прослушивания успокаивающей музыки. За терпение поблагодарили заблаговременно. Но на 21-й минуте оно всё же лопнуло и журналист повесил трубку, так и не дождавшись ответа. При повторной попытке дозвониться наша позиция в очереди была уже «два» и ждать не имело смысла.

Видимо, в работе службы техподдержки «Электронного дневника» тоже временные трудности, как и в использовании самой системы.

— Все неполадки устраняются, — сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области.

школа
образование
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
гость
8 минут назад
Зачем было менять? Все уже привыкли к старому эл. дневнику. Надо было сначала все наладить, а потом отключать старый дневник
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zzloyzz
10 минут назад
Доверили бы эту систему сделать школьникам, они лучше справились бы.
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Р
16 минут назад
Зачем что то менять если, нет ума довести нормально и без лишних трат до ума. Трамвайные рельсы сломали, новые не сделали деньги потратили, как пример.
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Как всегда
18 минут назад
Сначала делаем, а потом думаем
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Ну
21 минуту назад
В РФ самые лучшие IT-ишники!! Это ещё "цветочки", вот когда всех на Рунет переведут))))
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Телефон
26 минут назад
Пыльный у вас!
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гость
38 минут назад
Безобразие полнейшее! И это так и спустится на тормозах? Детей в школах не кормят, только многодетных, остальным бутерброд и чай . это нормально? Оценки исчезли, доп.материалы по ссылкам от учителей исчезли. кто за это ответит? Что за беспредел?
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Р
47 минут назад
Ничего путнего сделать не могут. Зато у нас лучшие как говорят программисты. Видимо опять ложь
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