Общество
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сегодня, 12:29
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В Липецке теплее нормы на 7-10 градусов
Погода в этом январе похожа на ноябрьскую, и похолодания в ближайшие дни не будет.
Напомним, накануне, 8 января, в Липецкой области был зафиксирован температурный рекорд — 5,5 градуса тепла, что выше на 0,8 градуса предыдущего максимума для этого дня: 8 января 2001 года воздух в регионе прогрелся до +4,7 градусов. А в ночь на 11 января ожидается очередная аномалия: +1 градус.
Тем временем жители области сообщают о распустившихся цветах, проклюнувшихся чесноке и луке.
Набухают почки на вербе и сирени.
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