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710
сегодня, 12:29
3

В Липецке теплее нормы на 7-10 градусов

Погода в этом январе похожа на ноябрьскую, и похолодания в ближайшие дни не будет.

Температура воздуха в Липецкой области превышает средние многолетние значения на 7-10 градусов. И в ближайшие дни похолодания не прогнозируется, рассказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Таболина. Сейчас в области погода такая же, как в первой декаде ноября 2024 года.

Напомним, накануне, 8 января, в Липецкой области был зафиксирован температурный рекорд — 5,5 градуса тепла, что выше на 0,8 градуса предыдущего максимума для этого дня: 8 января 2001 года воздух в регионе прогрелся до +4,7 градусов. А в ночь на 11 января ожидается очередная аномалия: +1 градус.

Тем временем жители области сообщают о  распустившихся цветах, проклюнувшихся чесноке и луке.



Набухают почки на вербе и сирени.
погода
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Комментарии (3)

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Fin48
сегодня, 13:07
Сегодня утром снег валил огромными хлопьями.
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vlad
сегодня, 12:50
Ещё аукнется такое потепление, растения ориентируются по погоде, а не по календарю.
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метелюбитель
сегодня, 12:41
очень хорошо, давно пора заканчивать этот ледниковый период.
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