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Общество
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10.01.2025 11:48
25

Отопление дома на Папина губят инновации

Сначала отопительная система работает без помех, но потом тепло в доме пропадает.

Жильцы дома № 29а на улице Папина второй год мерзнут из-за неполадок в системе отопления. Отопительный сезон начинается без проблем, но примерно через месяц батареи начинают остывать. Загадочные перебои, по наблюдениям жильцов, начались два года назад — после капитального ремонта дома. 2025 год тоже начался с перебоев.

— 4 января у нас остыли батареи, — рассказала жительница дома Людмила. — А слесарь управляющей компании сказал, что ничего не понимает в установленном оборудовании.

Как пояснил GOROD48 директор УК «Маяк» Александр Пешкин, в доме № 29а во время капитального ремонта установили современный тепловой узел. Об оборудован специальными фильтрами и они не справляются с нагрузкой. По подсчетам Александра Пешкина, с начала отопительного сезона энергетики уже несколько раз отключали в доме отопление. После его подключения качество воды далеко не всегда соответствует нормам, и песок и другие примеси сильно загрязняют фильтры.

— Перед Новым годом мы прочистили фильтры. Сегодня снова их посмотрим. В доме есть чат, мы следим за обращениями жильцов и своевременно принимаем меры, — заявил Александр Пешкин.

В старых домах, где не было капитального ремонта и, следовательно, не установлено современное оборудование с фильтрами для воды, подобных проблем нет.
отопление
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Комментарии (25)

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Скептик
10.01.2025 20:24
дед ,совершенно верно ,ваш вывод окончателен и не подлежит опровержению ! Игры с частным бизнесом в системе ЖКХ надо заканчивать ! Непонятно только верхам ,которые живут в своей индивидуальной системе ,не связанной с общей системой ЖКХ !
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дед
10.01.2025 19:10
В во времена СССР,каждое лето,проводилась промывка системы отопления,тогда этим государство занималось,а сейчас барыгам этого не надо. Сейчас главное искусственный интеллект,барбершопы,смузи и т.д.
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Маша
10.01.2025 16:58
В грязях в доме 41 на Правде в этом году тоже кап ремонт отопления теперь ходим и взрослые и дети в шубах , половина батареи еле теплая а внизу ледяная. Да что же за бардак творится
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доброжелатель
10.01.2025 16:03
ни капитальный ремонт,ни новые технологии,ни иссссскуственый интелект не спасет липчан,потому в голове пусто.начинают возмущаться когда личной шкуры и личных денег касается.
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Людмила
10.01.2025 15:15
Отопление отсутствует в квартирах, зато в подъезде огонь. Проблема не решена. Всё - выходные. Живите как хотите. И проблема не в фильтрах.
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Советская д 68
10.01.2025 15:04
нижние этажи, утром приходится сливать воду по 20-30 минут, чтобы пошла горячая вода. Неоднократно обращались в УК Маяк, Горжилинспекци, но приходят одни отписки.
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Эфа
10.01.2025 14:41
Интересно, современный тепловой узел это циркуляционный насос вместо надёжного элеватора или сразу теплообменник? Умеют в нашей раше к кошельку населения присасываться.
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111
10.01.2025 14:00
Тоже самое Рудный 11, в начале отопительного сезона - батарии огонь, а потом все!!! Верх немного теплый, а больше половину холодная от слова - СОВСЕМ!!! УК стояки стравливает, батарея потеплела - 20 мин и все тоже самое, давления нет, экономят!!! И никаких изменений. На улице был минус, батарии - ХОЛОДНЫЕ или еле-еле теплые! Дела никому НЕТ!!!
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Алькаш
10.01.2025 13:35
Верните старое устройство!
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С
10.01.2025 13:27
У нас с этим тепловым узлом мучения восьмой год,капремонт был в 2017 году.Устанавливают без согласия жильцов.Неужели старого опыта мало,продолжаете людям устанавливать,чтобы мучились?А экономии от них нет совсем,даже больше,чем по счётчику и по-прежнему.Дурите народ и издеваетесь.
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