Полиция начала проверку по публикации GOROD48 о том, что дом пенсионеров забросали петардами
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Общество
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10.01.2025 11:48
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Отопление дома на Папина губят инновации
Сначала отопительная система работает без помех, но потом тепло в доме пропадает.
— 4 января у нас остыли батареи, — рассказала жительница дома Людмила. — А слесарь управляющей компании сказал, что ничего не понимает в установленном оборудовании.
Как пояснил GOROD48 директор УК «Маяк» Александр Пешкин, в доме № 29а во время капитального ремонта установили современный тепловой узел. Об оборудован специальными фильтрами и они не справляются с нагрузкой. По подсчетам Александра Пешкина, с начала отопительного сезона энергетики уже несколько раз отключали в доме отопление. После его подключения качество воды далеко не всегда соответствует нормам, и песок и другие примеси сильно загрязняют фильтры.
— Перед Новым годом мы прочистили фильтры. Сегодня снова их посмотрим. В доме есть чат, мы следим за обращениями жильцов и своевременно принимаем меры, — заявил Александр Пешкин.
В старых домах, где не было капитального ремонта и, следовательно, не установлено современное оборудование с фильтрами для воды, подобных проблем нет.
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