Отопление дома на Папина губят инновации

Сначала отопительная система работает без помех, но потом тепло в доме пропадает.

Жильцы дома № 29а на улице Папина второй год мерзнут из-за неполадок в системе отопления. Отопительный сезон начинается без проблем, но примерно через месяц батареи начинают остывать. Загадочные перебои, по наблюдениям жильцов, начались два года назад — после капитального ремонта дома. 2025 год тоже начался с перебоев.— 4 января у нас остыли батареи, — рассказала жительница дома Людмила. — А слесарь управляющей компании сказал, что ничего не понимает в установленном оборудовании.Как пояснил GOROD48 директор УК «Маяк» Александр Пешкин, в доме № 29а во время капитального ремонта установили современный тепловой узел. Об оборудован специальными фильтрами и они не справляются с нагрузкой. По подсчетам Александра Пешкина, с начала отопительного сезона энергетики уже несколько раз отключали в доме отопление. После его подключения качество воды далеко не всегда соответствует нормам, и песок и другие примеси сильно загрязняют фильтры.— Перед Новым годом мы прочистили фильтры. Сегодня снова их посмотрим. В доме есть чат, мы следим за обращениями жильцов и своевременно принимаем меры, — заявил Александр Пешкин.В старых домах, где не было капитального ремонта и, следовательно, не установлено современное оборудование с фильтрами для воды, подобных проблем нет.