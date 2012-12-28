Происшествия
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Шестого беглеца ил липецкой колонии всё ещё ищут
Осуждённого за изнасилование зэка могли видеть вчера в Тамбовской области.
28-летний Тургун Абдуллаев был осуждён в декабре 2022 года за за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Пункт б части 2 статьи 131 и пункт б части 2 статьи 132 УК РФ, по которым он осужден Коминтерновским районным судом Воронежа, предполагают, что преступления совершены с угрозой убийством или с причинением тяжкого вреда здоровью или с особой жестокостью. Сидеть ему оставалось ещё чуть больше 10 лет.
В настоящий момент полиция рассылает ориентировки на беглеца. Предположительно, его могли видеть вчера в селе Петровском Тамбовской области, где задержали троих его товарищей. Местные жители говорят, что видели четверых незнакомых мужчин, четвёртым мог быть как раз Абдуллаев.
Напомним, что заключённые уроженцы Средней Азии сбежали из ИК №2, устроив подкоп. Их отсутствие было обнаружено вчера на утренней поверке. Двоих задержали на станции Улусарка Задонского района, в одного при задержании пришлось стрелять. Они направлялись в Подмосковье, чтобы залечь там на дно. Троих взяли в Петровском. Эта троица, а также четвертый заключенный, которому удалось ускользнуть, предположительно направлялась на границу с Казахстаном, чтобы покинуть пределы РФ.
И-за побега заключённых Следком возбудил уголовное дело и против сотрудников исправительной колонии по подозрению в халатности.
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