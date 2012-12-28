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964
41 минуту назад
11

Шестого беглеца ил липецкой колонии всё ещё ищут

Осуждённого за изнасилование зэка могли видеть вчера в Тамбовской области.

Из шестерых сбежавших заключённых липецкой ИК №2 на свободе остаётся один.

28-летний Тургун Абдуллаев был осуждён в декабре 2022 года за за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Пункт б части 2 статьи 131 и пункт б части 2 статьи 132 УК РФ, по которым он осужден Коминтерновским районным судом Воронежа, предполагают, что преступления совершены с угрозой убийством или с причинением тяжкого вреда здоровью или с особой жестокостью. Сидеть ему оставалось ещё чуть больше 10 лет.

В настоящий момент полиция рассылает ориентировки на беглеца. Предположительно, его могли видеть вчера в селе Петровском Тамбовской области, где задержали троих его товарищей. Местные жители говорят, что видели четверых незнакомых мужчин, четвёртым мог быть как раз Абдуллаев.

Напомним, что заключённые уроженцы Средней Азии сбежали из ИК №2, устроив подкоп. Их отсутствие было обнаружено вчера на утренней поверке. Двоих задержали на станции Улусарка Задонского района, в одного при задержании пришлось стрелять. Они направлялись в Подмосковье, чтобы залечь там на дно. Троих взяли в Петровском. Эта троица, а также четвертый заключенный, которому удалось ускользнуть, предположительно направлялась на границу с Казахстаном, чтобы покинуть пределы РФ.

И-за побега заключённых Следком возбудил уголовное дело и против сотрудников исправительной колонии по подозрению в халатности.
побег из ИК-2
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Комментарии (13)

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vlad
5 минут назад
Если местные не скормили его ракам, то ловить нужно в соседних областях.
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Дерьмократия
10 минут назад
Почему они не лысые,и с бородами.Что за привилегии,а то воши могут завестись.
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Дерьмократия
11 минут назад
Почему они не лысые,и с бородами.Что за привилегии,а то воши могут завестись.
Ответить
Лес
13 минут назад
Скорее всего придётся искать кости,животные голодные...
Ответить
Бандитам
15 минут назад
помогали наверняка несколько соотрудников ! Мне кажется дело хотят упростить и свалить на некоего одного ! А на самом деле там замешаны многие соотрудники ,по сути дела предатели ! Не хотят копать слишком глубоко !
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Лиза
20 минут назад
Надеюсь, что его скоро поймают.
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Лиза
22 минуты назад
Надеюсь, что его скоро поймают.
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Оляля
23 минуты назад
Почему их фотографируют с бородой?ведь его тяжело будет опознать после того как побреется.
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vlad
25 минут назад
"Какая мерзкая рожа"© Если местные опознали, то его уже не найдут.
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Адвокат Черный
20 минут назад
Да, совершенно с Вами согласен. С рожей мужику реально не повезло. Теперь понятно, почему он по таким позорным статьям срок мотает! Ему же просто никто на давал. Даже на большой (!!!) синий глаз.
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Как всегда
25 минут назад
Нет бы не допустить такого... Но у нас то опередят, то опоздают
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