Липецкая вечЁрка: мумия в логу, 100000 избитому из-за парковки и за платными паркингами наблюдает мобильный комплекс

Сегодня, 17 ноября, стало известно, что в Каменном логу нашли мумифицированный труп, избитый на парковке пенсионер получит по суду 100 000 рублей, и за платными парковками будет наблюдать мобильный комплекс, пока их не оснастят видеокамерами.