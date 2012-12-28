Сегодня в Липецке: проблема парковок решилась сама собой, липчане придумали, где достать денег на новогодние праздники
«Обдираловка» и «возможность припарковаться»: водители высказались о платных парковках
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Липецкая вечЁрка: мумия в логу, 100000 избитому из-за парковки и за платными паркингами наблюдает мобильный комплекс
Общество
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сегодня, 20:26
Липецкая вечЁрка: мумия в логу, 100000 избитому из-за парковки и за платными паркингами наблюдает мобильный комплекс
Сегодня, 17 ноября, стало известно, что в Каменном логу нашли мумифицированный труп, избитый на парковке пенсионер получит по суду 100 000 рублей, и за платными парковками будет наблюдать мобильный комплекс, пока их не оснастят видеокамерами.
Правоохранители забрали погибшего, его личность пока устанавливается. По всей видимости, придется проводить генетическую экспертизу.
В селе Измалково на улице Строителей минувшим вечером на пожаре погиб 52-летний мужчина. В его доме загорелся диван.
Примерно в это же время на дороге Лебедянь — Большой Верх — Яблонево водитель «Хендая» насмерть сбил велосипедиста.
100 000 рублей получит 77-летний инвалид. Это компенсация за то, что его избил на парковке 41-летний обидчик. Такое решение принял Грязинский городской суд по уголовной статье «Побои».
Конфликт на парковке у ЦРБ города Грязи случился в мае. По мнению напавшего, место было предназначено для его жены, но парковку занял инвалид второй группы.
«Как надоели люди которые считают, что это их парковочное место, ведь они тут больше живут и т. д. Твое только будет за забором частного дома!» — написал а.
«Уголовные дела надо возбуждать против тех, кто парковки платные делает! Скоро и в Липецке начнут друг другу морды бить за свободное парковочное место!» — считает Да.
GOROD48 спросил у водителей: « Нужны ли городу платные парковки?»
Вопрос о платных парковках больной, комментаторы продолжили его обсуждение.
«Очень непродуманно, мэрия перегнула с объемом и числом платных мест. Понятно, что хотят заработать. И как всегда за счет людей. Мы становимся все беднее. И никто зарплату не добавляет», — написал Капитан Очевидность.
«Для резидентов, кто проживает рядом, парковка должна быть бесплатной, для приезжих -платная после получаса стоянки, тогда можно смириться и с отобранной полосой дороги, и неудобствами во дворах из-за халявщиков», — считает Липчанин.
«Умеют у нас любую идею опошлить, во всем мире платные парковки в крупных городах, чтоб снизить нагрузку на дорожные сети, особенно в центре, но имеются перехватывающие парковки, потом человек пересаживается на общественный транспорт и едет в нужное место, у нас же просто эти авто переместились во дворы, на газоны, а платные парковки пустые, пока разберешься с оплатой прилетит штраф, да и ценник не для обычного горожанина, ну, а платная стоянка возле больниц — это вообще за гранью», — заметил Гость.
Между тем платные парковки мэрия так торопилась ввести, что даже не успела их все оснастить видеокамерами. Только за третью следит большой брат. Остальные обещают доработать к концу года.
Пока же контролировать правила парковки будет специальный мобильный комплекс, предоставленный мэрии областным министерством дорог и транспорта. Так что кому-то может и повезти — бесплатно воспользоваться платной услугой.
Компания «Автодор» предупредила о том, что ночью в Липецкой области возможен снегопад. Но в липецком гидрометеоцентре прогнозируют скорее дождь, чем снег.
Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, температура составит от +2 до +4 градусов. Если вдруг что — чиновники отчитались, что Липецк к зиме готов.
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