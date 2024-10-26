Глава Данковского района попросил не снимать и не выкладывать в Интернете передвижение через район техники
Следком возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников УФСИН, допустивших побег из колонии в Липецке
Движение межмуниципальных автобусных рейсов в Липецке и Липецком районе остановлено до отмены «красного уровня»
Происшествия
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40 минут назад
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Задержаны еще двое беглых уголовников
Из задержали в Задонском районе
Задержаны беглецы в Задонском районе. По данным Telegram-канала 112, задержан, предположительно, Даврон Джабборов. Мужчина отбывает наказание по статьям «Разбой», «Вымогательство» «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».
Ранее двоих уголовников поймали в селе Петровское Петровского района Тамбовской области. На свободе остаются еще двое беглецов.
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