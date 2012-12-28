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Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала видео допроса задержанных беглецов из липецкой колонии
Происшествия
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48 минут назад
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Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала видео допроса задержанных беглецов из липецкой колонии
По признанию одного из них, бежать они собирались до границы, некоторые — в Подмосковье.
В видео показали обнаруженный у беглецов нож с зазубринами, и сообщили, что задержанные оказали сопротивление.
Задержаны пока четверо беглецов, двоих еще ловят.
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