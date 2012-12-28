Движение автобусных рейсов в Липецке и Липецком районе остановлено до отмены «красного уровня»
Глава Данковского района попросил не снимать и не выкладывать в Интернете передвижение через район техники
Власти предостерегают от общения в Сети с интересующимися обстановкой в Липецкой области
Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала видео допроса задержанных беглецов из липецкой колонии
Происшествия
1635
сегодня, 17:24
3
Сообщается о задержании пятого беглеца из липецкой колонии
Его поймали в Тамбовской области, как и двух первых.
Он задержан в Тамбовской области там же, где ранее задержали первых двух беглецов. Еще двоих поймали в селе Улусарка Задонского района. Один оказал сопротивление, в него пришлось стрелять.
Информация уточняется.
0
0
0
7
1
Комментарии (3)