Липецкая вечЁрка: подробности убийства слесаря, дворника вывели из комы и когда кончится жара

Сегодня, 17 июля, GOROD48 выяснил, из чего стреляли в слесаря, избитого дворника вывели из комы, и синоптики рассказали, когда закончится жара.