Сегодня в Липецке: невыносимая жара, три премии Оскара и горячие вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей
Липецкая вечЁрка: подробности убийства слесаря, дворника вывели из комы и когда кончится жара
Общество
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10 минут назад
Липецкая вечЁрка: подробности убийства слесаря, дворника вывели из комы и когда кончится жара
Сегодня, 17 июля, GOROD48 выяснил, из чего стреляли в слесаря, избитого дворника вывели из комы, и синоптики рассказали, когда закончится жара.
— Многие думают, что пневматика — это только ружье, которым в тире в парке можно сбить железного зайчика или потушить свечу. На самом деле из воздушки с дульной энергией выстрела более 7,5 джоулей можно убить и зверя. Пневматику с энергией выстрела свыше этого значения федеральное законодательство относит к устройствам для охоты и профессионального стрелкового спорта. Такое оружие нужно регистрировать в обязательном порядке, — прокомментировал GOROD48 ситуацию источник.
Напомним, странное убийство произошло накануне днем у дома № 42 по улице Индустриальной. Там меняли теплосети. По мнению генерального директора ООО «Теплосфера» Алексея Гуськова произошедшее — чье-то кровавое хулиганство.
«Уверен, что преступника найдут. Очень много историй, когда люди просто стреляют в шумящих во дворе детей. Наверняка неадекват или чей-то ребенок, к которому попало оружие по трагической случайности. Очень жаль убитого и его семью. Соболезную!» — предположил 48.
«Если пневматика, то это пальнуть мог кто угодно глухарь короче», — уверен Z.
«Все пневматы с усилителем пружин стоят на учёте в разрешительной. Почти все», — не согласился с ним Липчанин.
«Работяга, работал рабочим в траншее — в наше время почти святые люди. Огромное соболезнования родным и близким», — написал Петр Ильич.
Избитого накануне дворника УК «Университетская» вывели из комы. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Самым тяжелым последствием избиения пожилого мужчины реаниматологи считают черепно-мозговую травму, отек мозга.
Полиция уже возбудила уголовное дело по факту избиения дворника. Подозреваемыми в уголовном деле являются двое 21-летних мужчин. Им пока не выбрали меру пресечения.
Интересно, что первоначально дело возбудили по статье 213 «Хулиганство», части 1, а потом изменили на часть 2 — «То же деяние, совершенное с примененеим оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка».
Версия, как это было от напавших на дворника.
«У них только страх перед наказанием, раскачивания нет и в помине», — считает Александр Н.
«Люди разучились словами поставить ситуацию в нужное русло», — считает Олег.
Безумная жара скоро закончится. Как рассказал GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Зиборов, уже в ночь на пятницу пойдет сильный дождь, возможно с грозой и градом. Температура понизится до +26 градусов.
В такую жару можно позавидовать животным, которые по несколько раз на день принимают душ.
И обратите внимание, что с 20 июля перекроют движение транспорта по улице Неделина, в районе дома № 6/4 по площади Победы. Там будут менять теплосети. Движение возобновят после окончания ремонтных работ.
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