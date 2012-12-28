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39 минут назад
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Жара: осталось потерпеть всего день

Пятница начнется с дождей.

Последний жаркий день в Липецке будет завтра, 18 июля. Как рассказал GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Зиборов, в четверг температура будет колебаться в районе +35 градусов. И это не рекордные показатели, вспомните 2010 год. Возможно, брызнет небольшой дождик.



Зато в ночь на пятницу, 19 июля, ожидаются дожди с грозами, местами с градом и сильным ветром, порывы которого могут достигать 20 м/с. Непогода продлится примерно половину дня. Температура в Липецке понизится до +26 градусов.





— Жару нам принес антициклон с юга, из Астраханских степей. В пятницу на день пробьется Скандинавский циклон, который потом уйдет на северо-восток. На смену ему с северо-запада спустится мощный антициклон с северными потоками воздуха. И принесет очень комфортную температуру: 26-28 градусов тепла, — пояснил Николай Зиборов.

Долговременных прогнозов липецкие синоптики не делают. Однако могут сказать с вероятностью в 60%, что безумной жары уже не будет. Хотя новая волна тепла ожидается.




жара
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Комментарии (3)

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Липчанка
11 минут назад
26-28 градусов - лучше. чем 30-35, но все равно это жарко! Согласна на февральский гололед, на что угодно, но такое пекло невыносимо! Скорее бы осень!
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Безмасочник
25 минут назад
Лучше пусть жара, чем мороз. Хоть немного можно согреться после недавней зимы.
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Animal Planet.
15 минут назад
Лучше зима чем жара. Езжай в Африку,если такой теплолюбивый.
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