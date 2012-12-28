Александр Бастрыкин дал поручение региональному Следкому провести проверку по факту избиения дворника в Липецке
Сегодня в Липецке: невыносимая жара, три премии Оскара и горячие вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей
Общество
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39 минут назад
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Жара: осталось потерпеть всего день
Пятница начнется с дождей.
Зато в ночь на пятницу, 19 июля, ожидаются дожди с грозами, местами с градом и сильным ветром, порывы которого могут достигать 20 м/с. Непогода продлится примерно половину дня. Температура в Липецке понизится до +26 градусов.
— Жару нам принес антициклон с юга, из Астраханских степей. В пятницу на день пробьется Скандинавский циклон, который потом уйдет на северо-восток. На смену ему с северо-запада спустится мощный антициклон с северными потоками воздуха. И принесет очень комфортную температуру: 26-28 градусов тепла, — пояснил Николай Зиборов.
Долговременных прогнозов липецкие синоптики не делают. Однако могут сказать с вероятностью в 60%, что безумной жары уже не будет. Хотя новая волна тепла ожидается.
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