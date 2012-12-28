Жара: осталось потерпеть всего день

Пятница начнется с дождей.

Последний жаркий день в Липецке будет завтра, 18 июля. Как рассказал GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Зиборов, в четверг температура будет колебаться в районе +35 градусов. И это не рекордные показатели, вспомните 2010 год. Возможно, брызнет небольшой дождик.Зато в ночь на пятницу, 19 июля, ожидаются дожди с грозами, местами с градом и сильным ветром, порывы которого могут достигать 20 м/с. Непогода продлится примерно половину дня. Температура в Липецке понизится до +26 градусов.— Жару нам принес антициклон с юга, из Астраханских степей. В пятницу на день пробьется Скандинавский циклон, который потом уйдет на северо-восток. На смену ему с северо-запада спустится мощный антициклон с северными потоками воздуха. И принесет очень комфортную температуру: 26-28 градусов тепла, — пояснил Николай Зиборов.Долговременных прогнозов липецкие синоптики не делают. Однако могут сказать с вероятностью в 60%, что безумной жары уже не будет. Хотя новая волна тепла ожидается.