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сегодня, 18:22
27

«Сначала мы услышали хлопок. Никто и не подумал, что это – убийство»

Первые свидетельства очевидцев трагедии.

Следственно-оперативная группа только что покинула улицу Индустриальную, где сегодня в живот был застрелен 40-летний слесарь ООО «Теплосфера».

Одной из очевидцев происшествия стала продавщица местного киоска.

— Мы услышали резкий хлопок, сначала никто даже не подумал, что это мог быть выстрел. Увидели падающего мужчину. Подумали, что он споткнулся, повредил ногу. Он ещё был жив, а потом затих. 

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Напомним, что сегодня около 11:40 у дома №42 по улице Индустриальной нашли труп с огнестрельным ранением.

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Комментарии (27)

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Как гость
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Сначала новые
Нара
2 минуты назад
Начилось,стрельбы,поножовщины,драки,износилования, пора в деревню валить.
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Эксперт
9 минут назад
В Липецке полно камер уличного наблюдения поймать убийцу и за решетку на пожизненно.
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Неудавшийся астролог
14 минут назад
На небе Луна в знаке "скорпион", которым управляет Плутон. + соединение марс- уран точное. За что отвечает Плутон, Марс и уран? За оружие, смерти, травмы, агрессию. Что мы и видим в эти 2 дня особенно- застрелили, избили, аварии.. Может и чушь, но берегите себя хотя бы до утра завтрашнего дня, когда луна перейдет в Стрельца. Всем добра! В каждой лженауке есть доля правды.
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Липа
23 минуты назад
Чьё то отродье повеселились с окна с папиного оружия, а результатом стало реальное убийство человека
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Гостья
32 минуты назад
Ужас какой. Второй Чикаго. Ищи, кому выгодно. Из за наследства могут что угодно сейчас сотворить. Может, я и не права.
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Мммм
43 минуты назад
Завтра на индустриальную ехать, броник буду одевать и каску
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Мистер очевидность
57 минут назад
Япончику тоже в живот стрельнул снайпер , видно много за этим слесарем косячков тянется из прошлой жизни....
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Гость
43 минуты назад
Конечно это бывший мафиози, в 90-е ему было 10 лет он мутил страшный бизнес и вот сейчас он не придумал ничего умнее как устроиться слесарем за 30 тыс. руб и лазить по трубам поуши в грязи и всяком другом говне
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Лена
36 минут назад
Конечно это бывший мафиози, в 90-е ему было 10 лет он мутил страшный бизнес и вот сейчас он не придумал ничего умнее как устроиться слесарем за 30 тыс. руб и лазить по трубам поуши в грязи и всяком другом говне Не обращайте внимание на недалёких.
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Елена
сегодня, 18:51
Ну воти дожили.Убивают среди бела дня! Полицию днем с огнем на улицах не встретишь,в городе анархия.
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Александр
25 минут назад
Елена, вы предлагаете на каждую улицу города поставить пост из двух полицейских?
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Елена
20 минут назад
Елена, вы предлагаете на каждую улицу города поставить пост из двух полицейских? Я предлагаю возобновить патрулирование города,как это было буквально 5 лет назад. У нас камеры в городе заменили полицейских? Вы знаете сколько раньше было участковых и опорных пунктов? А сейчас сколько?
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Олег
сегодня, 18:53
Хотели как на Западе? Пожалуйста...
Ответить
Елена
57 минут назад
Хотели как на Западе? Пожалуйста... Не умничай,вас таких умных задним числом пруд пруди.
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Думаю
сегодня, 18:49
Работал снайпер, на крыше или чердаке ищите там мож винтовка лежит , видно слесарь не простой был человечек в прошлом
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да уж
сегодня, 18:56
Чушь не пиши. Снайпер,винтовка,выстрел в живот? Самому не смешно?
Ответить
гостья
сегодня, 18:48
Почему мэр не даёт никаких комментариев,по поводу всех этих трагедий,хотя бы за сегодняшний день??? Он что,озвучил 5 своих мега-пунктов развития Липецка и всё,за порядок он не отвечает? Нам страшно господин мэр!
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Александр
23 минуты назад
гостья, а разве мэр должен собщать обо всех преступлениях?
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