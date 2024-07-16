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Александр Бастрыкин дал поручение региональному Следкому провести проверку по факту избиения дворника в Липецке
Происшествия
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сегодня, 18:22
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«Сначала мы услышали хлопок. Никто и не подумал, что это – убийство»
Первые свидетельства очевидцев трагедии.
Одной из очевидцев происшествия стала продавщица местного киоска.
— Мы услышали резкий хлопок, сначала никто даже не подумал, что это мог быть выстрел. Увидели падающего мужчину. Подумали, что он споткнулся, повредил ногу. Он ещё был жив, а потом затих.
Напомним, что сегодня около 11:40 у дома №42 по улице Индустриальной нашли труп с огнестрельным ранением.
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